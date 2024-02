Southampton-Watford, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Southampton-Watford è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca martedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Seconda sfida nel giro di poco meno di due settimane per Southampton e Watford, costretti a disputare il replay dopo aver pareggiato 1-1 a Vicarage Road. I Saints sono riusciti ad evitare l’eliminazione grazie alla rete di Stuart Armstrong ad un minuto dalla fine, quando i tifosi degli Hornets erano già pronti a festeggiare il passaggio del turno, pregustando il match con il Liverpool ad Anfield Road (la vincente di questa sfida, infatti, se la vedrà con i Reds).

Si tratta di due club che giocano nello stesso campionato, la Championship, ma che in questo momento in classifica sono divisi da ben 20 punti. Davanti c’è il Southampton, che sta provando a tornare immediatamente in Premier League dopo la retrocessione dello scorso anno. I Saints, allenati dal tecnico scozzese Russell Martin, sono secondi ma a distanza siderale dalla capolista, il Leicester, che sta facendo un campionato a parte ed è a +11. Per la promozione diretta, dunque, resta un solo posto ma la concorrenza è serratissima: il Leeds, l’altra favorita per il ritorno in massima serie, è terzo, con un solo punto in meno del Southampton (che però ha giocato una gara in meno rispetto ai Whites).

In Championship ci sono 20 punti di distanza

Non è lontanissimo neppure l’Ipswich, a -2 dai biancorossi. Martin, tra l’altro, negli ultimi giorni di mercato ha dovuto dire addio a Carlos Alcaraz, talentuosa mezzala argentina acquistata dalla Juventus. Il giovane sudamericano ha disputato la sua ultima partita con i Saints proprio contro il Watford nel turno di FA Cup.

Gli Hornets, a differenza del Southampton, hanno giocato 3 partite a distanza di pochi giorni. Dopo l’1-1 con la squadra di Martin, hanno ottenuto un solo punto nelle due gare di campionato con Sheffield Wednesday (0-0) e Cardiff (0-1), fallendo l’aggancio alla zona playoff, distante 4 punti (ma l’Hull ha una gara in meno).

Come vedere Southampton-Watford in diretta tv e streaming

La sfida di FA Cup tra Southampton e Watford, in programma martedì alle 20:45 e valida per il quarto turno, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Il Southampton non perde da 23 partite (in tutte le competizioni): l’imbattibilità dovrebbe proseguire pure al St Mary’s Stadium con il Watford, meno attrezzato dei biancorossi, come ribadisce la stessa classifica. L’FA Cup, in ogni caso, è una potenziale “distrazione” per entrambe, in un momento cruciale della loro stagione: Saints favoriti in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Southampton-Watford

SOUTHAMPTON (4-3-3): Bazunu; Walker-Peters, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Downes, Rothwell, Charles; Brooks, Mara, Fraser.

WATFORD (4-4-2): Hamer; Andrews, Pollock, Hoedt, Lewis; Livermore, Kone, Chakvetadze, Asprilla; Dennis, Rajovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1