Maiorca-Real Sociedad, Coppa del Re: streaming gratis, formazioni, pronostici

Maiorca-Real Sociedad è una partita valida per le semifinali della Coppa del Re e si gioca martedì alle ore 21:00: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Non sono mancati i colpi di scena neppure in quest’edizione della Coppa del Re. Giunti alle semifinali, non c’è più traccia né del Real Madrid né del Barcellona, entrambi deragliati a sorpresa nei turni precedenti. A contendersi la coppa sono rimaste invece le due basche, Real Sociedad e Athletic Bilbao, l’Atletico Madrid – favorito per la vittoria finale – e l’insospettabile Maiorca, che nei quarti ha realizzato un’impresa tutt’altro che banale buttando fuori il Girona, al momento la seconda forza della Liga spagnola.

Il club delle Baleari se la vedrà, stavolta tra andata e ritorno, con la Real Sociedad di Imanol Alguacil. E tenterà di nuovo di sovvertire i pronostici della vigilia. La coppa sarà anche un modo per dimenticare la disfatta del San Mames di Bilbao, dove il Maiorca nell’ultimo fine settimana è stato spazzato via 4-0. Seconda sconfitta di fila per i rossoneri di Javier Aguirre, che dopo la vittoria “copera” con il Girona, non ha conquistato neanche un punto tra Betis e Athletic, rimanendo pure a secco di gol. Una doppia batosta che complica, e non poco, la situazione di classifica di Raillo e compagni, precipitati al sedicesimo posto e con soli tre punti in più della terzultima, il Cadice. La Real Sociedad invece nell’ultimo fine settimana ha sprecato l’ennesima occasione per riavvicinarsi al quarto posto, distante 11 lunghezze.

Il pareggio a reti bianche – il secondo di fila dopo quello con il Rayo Vallecano – con il Girona è stato tuttavia accolto favorevolmente, perché soltanto in pochi quest’anno sono stati in grado di tornare con dei punti in tasca da Montilivi. Aguirre affronterà la Real Sociedad senza Maffeo e Raillo, rispettivamente infortunato e squalificato. Imanol invece ritrova Traoré, reduce dalla Coppa d’Africa.

Come vedere Maiorca-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Maiorca-Real Sociedad, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma martedì alle 21:00. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Negli ultimi sei precedenti tra queste due squadre non si è mai verificato il segno “over 2,5” e solamente in un’occasione sono andate a segno entrambe. Un trend che potrebbe continuare, visti i problemi offensivi che hanno accomunato entrambe nelle ultime uscite. La Real Sociedad eviterà con ogni probabilità la sconfitta.

Le probabili formazioni di Maiorca-Real Sociedad

MAIORCA (5-3-2): Greif; González, Valjent, Raillo, Copete, Costa; A. Sánchez, Mascarell, D. Rodríguez; Prats, Larin.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Galán; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Oyarzabal, A. Silva.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1