Girona-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Girona-Real Sociedad è una gara valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Il Real Madrid ha vinto il recupero e adesso il Girona si ritrova secondo in classifica. Eccolo, forse questo è il momento più duro (incredibile si dica questo) della propria stagione. Gli uomini di Michel infatti devono avere la forza, per continuare a sognare, di restare agganciati a quella squadra che sa come si gestiscono questo tipo di momenti. Cosa che invece i padroni di casa non sanno proprio. Insomma, ci sarà da sudare, da capire se ci sono i margini di rimanere lì, a contatto alla truppa di Ancelotti, per magari chissà vincere la Liga. Sarebbe un risultato storico.

La Real Sociedad di Alguacil non è una formazione semplice da affrontare. Gli ospiti stanno bene (4 risultati utili di fila) però, tra poco, giocheranno la Champions League. Un poco di pensiero ci potrebbe essere anche se sarebbe meglio essere concentrati solamente sul campionato, visto che adesso la Sociedad è al sesto posto in classifica e vede da lontanissimo una nuova qualificazione alla massima competizione europea. A dire il vero è a rischio il tutto, ad oggi, visto che il Betis dietro spinge e il Bilbao quinto è distante già sei punti. Basterà per riuscire a fare risultato positivo su un campo davvero difficile quest’anno? Ne dubitiamo.

Fino al momento il Girona ha sempre risposto presente nei momenti difficili andando a vincere anche su campi durissimi. E in casa in questa stagione ha perso solamente una volta contro il Real Madrid. Sì, è arrivato anche un pareggio, ma poi sempre e solo vittorie. Dovrebbe essere così anche nella serata di sabato.

Come vedere Girona-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Girona-Real Sociedad, valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In un match da almeno una rete per squadra il Girona dovrebbe riuscire a prendersi l’ennesima vittoria interna della propria stagione.

Le probabili formazioni di Girona-Real Sociedad

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Couto, A Martinez, Blind, Gutierrez; Herrera, A Garcia; Tsyhankov, Martin, Savio; Dovbyk.

REAL SOCIEDAD (5-3-2): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Le Normand, Pacheco, Galan; Mendez, Zubimendi, Merino; Oyarzabal, Becker.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1