Alaves-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Non sono giorni semplici in casa Barcellona per un paio di motivi. Il primo ovviamente è relativo alla sconfitta della scorsa settimana contro il Villarreal: cinque gol presi in casa, mai era successo nella storia dei catalani. E subito dopo l’annuncio di Xavi che ha deciso di dare l’addio alla fine della stagione. Sì, in settimana nel recupero è arrivata la vittoria nel recupero contro l’Osasuna, con molti problemi, troppi, per una squadra che al momento si trova lontanissima dalla zona che conta della classifica. Girona e Real Madrid stanno facendo un altro campionato.

E non sarà semplice sul campo dell’Alaves: i padroni di casa stanno bene, hanno una situazione di graduatoria abbastanza tranquilla, e vengono da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Insomma, si viaggia sulle ali dell’entusiasmo e gli uomini di Garcia sognano il colpo grosso.

Certo, nelle ultime cinque partite tra queste due formazioni il Barcellona ha vinto tre volte e pareggiato due. Un segnale questo: l’Alaves contro i catalani non riesce a dare mai il proprio meglio. Siamo convinti di una cosa, comunque. In una situazione del genere, che non è semplice e nemmeno tranquilla, il Barcellona ha dentro la rosa quei giocatori che possono decidere non solo il match in qualsiasi momento ma che hanno le spalle abbastanza larghe per tirarsi fuori senza chissà quali particolari problemi. Diciamo che, nonostante tutto, i blaugrana partono con i favori del pronostico.

Il pronostico

Sicuramente con difficoltà. Sicuramente sudando e sbuffando. Ma alla fine il Barcellona dovrebbe riuscire a prendersi tre punti di platino per il proprio cammino. Non tanto per cercare di riprendere quelle che stanno davanti, ma soprattutto per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Sì, si devono guardare alle spalle gli uomini di Xavi.

Le probabili formazioni di Alaves-Barcellona

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Marin, Duarte, Lopez; Blanco, Guevara; Vicente, Guridi, Rioja; Omorodion.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo; Gundogan, Pedri, F de Jong; Yamal, Lewandowski, F Lopez.



