Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò sono valide per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Una caduta fragorosa. Maturata già nel primo tempo e senza nemmeno avere la forza di reagire. Forse è stato pure un bene, così la squadra si dovrà per forza di cose “risvegliare”. Il Parma nello scorso weekend ha perso il derby contro il Modena facendo avvicinare Cremonese e Venezia, appunto. Entrambe adesso sono distanti 4 punti dalla capolista. Ma l’appuntamento del Tardini potrebbe essere quasi decisivo. Una vittoria della truppa di Pecchia potrebbe dare già un primo verdetto.

Sì, perché i ducali con una vittoria andrebbero a +7, o nella peggiore delle ipotesi in caso di una vittoria del Como, a +6 sulla terza in classifica. Quindi la promozione la vedrebbero davvero da vicino. Diciamo che non sarà sicuramente facile contro il Venezia (che nell’arco dei 90minuti dovrebbe pure trovare la via della rete), ma che i padroni di casa sono favoriti. E dopo la sberla di sabato scorso dovrebbero prendersi i tre punti.

Nell’altro match che andiamo ad analizzare in questo articolo, la Reggiana è quella che sicuramente ha fatto uno dei colpi più importanti la scorsa settimana andando a vincere sul campo del Bari. Gli uomini di Nesta – contro la Feralpi che ne ha rifilati 5 al Lecco – partono con i favori del pronostico in questa partita che mette in palio dei punti assai pesanti per la salvezza. Una vittoria degli emiliani sarebbe quasi una sentenza in positivo. Crediamo che ci possa stare la vittoria interna.

Come vedere Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Parma-Venezia e Reggiana-FeralpiSalò sono in programma sabato 3 febbraio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Parma-Venezia

Gara da almeno tre reti complessive e anche di almeno una rete per squadra. Per il Parma è troppo importante questo impegno che permetterebbe di allungare sulla terza in classifica e sicuramente riprendere il cammino dopo la sconfitta nel derby. Il Venezia qualche fastidio lo potrebbe creare, però la truppa di Pecchia alla fine dovrebbe festeggiare.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Svoboda, Sverko, Zampano; Bjarkason, Tessmann, Busio: Pohjanpalo, Gytkjaer, Pierini.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1