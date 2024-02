Giordania-Corea del Sud, Coppa d’Asia: streaming gratis, formazioni, pronostici

Giordania-Corea del Sud è una partita valida per le semifinali della Coppa d’Asia e si gioca martedì alle ore 16:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

Jurgen Klinsmann, nonostante le critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane, è riuscito a riportare in semifinale di Coppa d’Asia la Corea del Sud, che non arrivava tra le prime quattro dall’edizione 2015. Il commissario tecnico tedesco, più volte finito nel mirino della stampa e dei tifosi per via di alcune convocazioni nonché per la scarsa considerazione del campionato sudcoreano, per il momento si è preso la sua personale rivincita, nonostante il percorso della sua selezione sia stato molto più tortuoso del previsto.

La Corea del Sud, infatti, è approdata in semifinale in maniera alquanto rocambolesca. Decisivi i gol realizzati nei minuti finali, ormai una vera e propria peculiarità delle Tigri Asiatiche: cinque delle ultime sei reti segnate dagli uomini di Klinsmann sono arrivate dall’80’ in poi e molto spesso in pieno recupero. Son e compagni non avevano particolarmente brillato già durante la fase a gironi, chiudendo secondi a quota 5 punti dietro al non irresistibile Barhein (una vittoria e due pareggi). Colpa, principalmente, del poco equilibrio tra le due fasi di gioco: la Corea del Sud trova la via del gol con grande facilità (8 quelli realizzati nelle prime tre partite) ma soffre in fase di non possesso, non a caso finora non è mai riuscita a tenere la porta inviolata.

Corea del Sud “on fire” nei minuti di recupero

Contro l’Australia, nei quarti, ha evitato la sconfitta grazie al gol di Hwang (attaccante del Wolverhampton) al 6′ di recupero, spuntandola poi nei tempi supplementari.

Contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, invece, aveva avuto la meglio solo ai rigori, dopo aver riacciuffato gli avversari all’ultimo respiro (9′ di recupero). In semifinale affronterà la sorprendente Giordania, che prima di quest’edizione non aveva mai fatto tanta strada in una fase finale della Coppa d’Asia. Una selezione con cui la Corea del Sud si era già scontrata nel girone, pareggiando 2-2 (gol del pari, guarda caso, realizzato al 91′). Quella della Giordania è la classica “favola”: dopo la miracolosa rimonta con l’Iraq negli ottavi, gli uomini guidati dal marocchino Houcine Ammouta si sono imposti di misura sul Tagikistan grazie ad una autorete.

Come vedere Giordania-Corea del Sud in diretta tv e streaming

Giordania-Corea del Sud, valida per le semifinali di Coppa d’Asia, è in programma martedì alle 16:00. La sfida si potrà seguire attraverso la diretta streaming gratuita su OneFootball, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione continentale ospitata dal Qatar.

Il pronostico

L’avventura della Giordania, che ha realizzato una vera e propria impresa approdando in semifinale, dovrebbe interrompersi contro la Corea del Sud. Nel girone fu una sfida più combattuta del previsto, ma alla lunga la maggiore qualità degli uomini di Klinsmann risulterà decisiva. Almeno tre i gol complessivi: il secondo tempo sarà con ogni probabilità più prolifico del primo.

Le probabili formazioni di Giordania-Corea del Sud

GIORDANIA (3-4-2-1): Aby Laila; Nasib, Al-Arab, Al-Ajalin; Haddad, Ayed, Sadeh, Al-Mardi; Al-Taamari, Olwan; Al-Naimat.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Seol Young-woo; Park Jin-seob, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan; Cho Gue-sung.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2