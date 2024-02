Rayo Vallecano-Siviglia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Siviglia è una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Una settimana fa un gol di Depay al 90′ ha impedito al Rayo Vallecano di strappare un punto del derby con l’Atletico Madrid (2-1) e portare a casa il secondo risultato utile di fila (in trasferta) dopo lo 0-0 con la Real Sociedad. La squadra di Francisco Rodriguez ha dunque dovuto fare i conti con la quarta sconfitte nelle ultime 6 giornate di Liga: i Matagigantes si mantengono a debita distanza dalla zona retrocessione, distante 7 lunghezze, ma le speranze di riavvicinarsi alla zona Europa si stanno assottigliando settimana dopo settimana.

Della stracittadina del Metropolitano, tuttavia, il tecnico dei madrileni può salvare diverse cose. A cominciare dall’atteggiamento con cui i suoi uomini sono scesi in campo: il Rayo ha più volte messo in difficoltà i Colchoneros ed avrebbe meritato di tornare a Vallecas con almeno un punto in tasca. Servirà una prestazione simile nel posticipo della ventitreesima giornata del massimo campionato spagnolo con il pericolante Siviglia: i tre punti permetterebbero ai Matagigantes di superare in un colpo solo Osasuna e Alaves e salire fino all’undicesimo posto in classifica. La situazione in cui versano gli andalusi invece rimane critica: i detentori dell’ultima Europa League, dopo una prima parte di stagione che definire disastrosa è soltanto un eufemismo, hanno gli stessi punti del Cadice terzultimo.

Neppure con Quique Sanchez Flores, il terzo allenatore transitato sulla panchina biancorossa da agosto, c’è stata la svolta: Il Siviglia non vince in campionato dallo scorso 16 dicembre e da allora gli unici successi sono arrivati in Coppa del Re. Nell’ultimo turno non è andato oltre un pareggio con l’Osasuna (1-1): nel finale è stato espulso l’ex Milan Suso, che salterà la trasferta di Madrid insieme a Sergio Ramos, anche lui squalificato.

Come vedere Rayo Vallecano-Siviglia in diretta tv e streaming

Rayo Vallecano-Siviglia, valida per la ventitreesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Rayo una settimana fa ha tenuto testa all’Atletico Madrid ed ha perso solo a causa di una indecisione del suo portiere nel finale. Stavolta i madrileni dovrebbero evitare la sconfitta, approfittando di un Siviglia in grande difficoltà ormai da inizio stagione: entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Siviglia

RAYO VALLECANO (3-4-3): Dimitrievski; Aridane, Lejeune, Espino; Ratiu, U. Lopez, Valentin, Chavarria; Palazon, Camello, A. Garcia.

SIVIGLIA (3-5-1-1): Nyland; Navas, Badé, Marcao, Acuña; Ocampos, Soumaré, Agoumé, Óliver Torres; Isaac Romero y En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1