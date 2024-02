Bologna-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Sassuolo è una partita della ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non vince da quattro giornate ma una minima reazione, il Bologna, l’ha avuta una settimana fa a San Siro nel match con il Milan, terminato 2-2. In una partita in cui sono stati fischiati ben tre rigori – di cui due sbagliati dai rossoneri – la squadra di Thiago Motta alla fine ne è uscita indenne grazie al pareggio in pieno recupero di Orsolini, che invece dal dischetto è stato freddissimo.

Un punto che perlomeno consente ai felsinei di muovere la classifica e restare attaccati al treno Europa, anche se la vittoria manca ormai dallo scorso 23 dicembre. Indubbiamente la stagione del Bologna finora è al di sopra di quelle che erano le aspettative ed un piccolo calo era in qualche modo preventivabile. Gli emiliani, nonostante il digiuno di successi, restano nel gruppone di squadre in lotta per il quarto posto, distante solo tre punti. Prima dello scontro diretto con la Fiorentina, in programma tra due settimane, Motta e i suoi proveranno a fare bottino pieno nelle due sfide con Sassuolo e Lecce, due squadre che attualmente sono coinvolte nella bagarre retrocessione. In realtà i neroverdi erano partiti con ben altre ambizioni, ma la classifica ci dice che dopo 21 giornate hanno soltanto due punti in più della terzultima, il Cagliari. La vittoria sulla Fiorentina nella prima uscita del nuovo anno è rimasta isolata: nelle due giornate successive gli uomini di Alessio Dionisi hanno incassato due sconfitte (Juventus, Monza) incassando 4 gol e senza segnarne nessuno.

Bologna-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Ha diversi nodi da sciogliere, Motta. A sinistra Kristiansen è insidiato da Lykogiannis, mentre a centrocampo sarà duello tra Aebischer e Moro. Sull’out destro di difesa si rivedrà Posch, di rientro dopo la squalifica, mentre davanti Orsolini, Ferguson e Saelemaekers supporteranno l’intoccabile Zirkzee.

Il Sassuolo dovrà di nuovo fare a meno del suo capitano, Berardi, ed a centrocampo è pesante pure l’assenza del brasiliano Matheus Henrique. Spazio dunque all’ex milanista Castillejo sulla corsia destra, in mediana invece Dionisi potrebbe dare fiducia a Racic.

Come vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Bologna-Sassuolo è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Bologna-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’andata finì in pareggio e, più in generale, negli ultimi derby ha fatto meglio il Bologna, evitando la sconfitta cinque volte su sei contro i neroverdi. Il Sassuolo sembra l’avversario giusto, in questo momento, per rivitalizzare i rossoblù, a secco di successi da oltre un mese. Probabile un risultato positivo della squadra di Motta in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Erlic, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Bologna e Sassuolo segneranno almeno un gol per parte? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1