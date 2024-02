Frosinone-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Milan è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Era una buona occasione per accorciare sulla Juventus seconda, qualche ora prima frenata in casa dall’Empoli, ma il Milan non ne ha approfittato, non andando oltre un pareggio con il Bologna. Nell’ultimo turno di campionato i rossoneri hanno visto interrompersi la striscia di vittorie che durava da più di un mese, in una notte stregata in cui prima Giroud e poi Theo Hernandez hanno sbagliato un rigore a testa.

L’imprecisione dal dischetto è costata carissima alla squadra di Stefano Pioli, che in pieno recupero guarda caso proprio dagli undici metri ha incassato il pari del Bologna (2-2), con Orsolini che non si è fatto ipnotizzare da Maignan. Il Diavolo è terzo ma resta in una sorta di “limbo”: è fuori dalla lotta per lo scudetto (Inter e Juve sembrano avere un altro passo) ma non è neppure coinvolto nella lotta per il quarto posto che coinvolge ormai numerose squadre. Pioli nelle prossime partite dovrà sistemare una difesa che nelle ultime sei partite ha incassato sempre gol, ad eccezione della trasferta di Empoli. Sarebbe un errore, dunque, sottovalutare l’effervescente Frosinone, squadra che ha costruito la sua attuale classifica – è tredicesimo – davanti al proprio pubblico (20 punti su 23 conquistati allo “Stirpe”) e che dopo un dicembre complicato ha risollevato la testa grazie ai 4 punti ottenuti tra Cagliari (3-1) e Verona (1-1). La squadra di Eusebio Di Francesco è a +5 sulla terzultima, un vantaggio significativo ma che non consente di dormire sonni tranquilli.

Frosinone-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Frosinone dovrebbe debuttare dal primo minuto il nuovo acquisto Valeri, arrivato dalla Cremonese negli ultimi giorni di calciomercato: il suo apporto sarà fondamentale in un reparto che al momento è in totale emergenza, viste le assenze di Oyono, Lusuardi, Marchizza e Bonifazi. A centrocampo chiede spazio il ristabilito Monterisi, in attacco invece Di Francesco potrebbe lanciare dal 1′ un altro nuovo acquisto, Seck.

Problemi in difesa anche per Pioli, che deve fare a meno di Tomori, Thiaw e Kalulu. Con Kjaer al centro della difesa ci sarà Gabbia, mentre in mediata toccherà ancora ad Adli e Reijnders. Solo panchina per Bennacer.

Come vedere Frosinone-Milan in diretta tv e in streaming

Frosinone-Milan, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan è imbattuto con il Frosinone in Serie A: il bilancio delle sfide con i ciociari è di 3 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Pioli non brilla in quanto a continuità e nell’ultimo periodo ha subito troppi gol: sarà complicato mantenere la porta inviolata contro gli uomini di Di Francesco, che in attacco dispongono di giovani di qualità e non rinunciano ad attaccare neppure contro le big. Rossoneri favoriti in una gara potenzialmente divertente, in cui le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

In Frosinone-Milan le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2