I pronostici di sabato 3 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 3 febbraio: tornano in campo Serie A, Premier League, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La ventitreesima giornata di Serie A prosegue sabato con ben quattro partite: Empoli-Genoa e Udinese-Monza partono nel segno dell’equilibrio, mentre il Milan dovrebbe riuscire a superore il Frosinone anche se rischia di subire ancora una volta gol come sempre accaduto nelle ultime quattro partite ufficiali.

Nell’anticipo serale il Bologna proverà ad approfittare della crisi di risultati del Sassuolo, per giunta privo del suo calciatore migliore, Domenico Berardi.

Negli altri principali campionati europei attese le vittorie di Bayer Leverkusen e Newcastle contro avversarie alla portata quali Darmstadt e Luton.

Pronostici altre partite

Gol e spettacolo in arrivo in Everton-Tottenham e Brighton-Crystal Palace di Premier League, Friburgo-Stoccarda di Bundesliga e Ajax-PSV di Eredivisie.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Bologna-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Rennes (in Rennes-Montpellier, Ligue 1, ore 17:00)

• Newcastle (in Newcastle-Luton, Premier League, ore 16:00)

• Bayer Leverkusen (in Darmstadt-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Everton-Tottenham, Premier League, ore 13:30

• Friburgo-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Darmstadt 98-Bayer Leverkusen/strong>, Bundesliga, ore 15:30



Le partite da almeno un gol per squadra

• Ajax-PSV, Eredivisie, ore 20:00

• Brighton-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00

• Frosinone-Milan, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Parma vincente e almeno un gol per squadra (in Parma-Venezia, Serie B, ore 14:00)