Nigeria-Angola, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Nigeria-Angola è un quarto di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nella Coppa d’Africa delle sorprese, in cui le nazionali che occupavano le posizioni più alte nel ranking Fifa non sono riuscite a qualificarsi neppure ai quarti, la palma di principale favorita passa alla Nigeria di Victor Osimhen. Tutti, all’inizio, non facevano che parlare del potenziale offensivo delle Super Eagles: oltre all’attaccante del Napoli, bomber di caratura mondiale, il tecnico Jose Peseiro può contare anche su elementi del calibro di Lookman (Atalanta), Chukwueze (Milan), Iheanacho (Leicester) e Moffi (Nizza).

Eppure, a trascinare la Nigeria tra le prime quattro, finora è stata una difesa (quasi) imperforabile, che nelle quattro gare disputate finora dai biancoverdi ha incassato a malapena una rete, nel match d’esordio con la Guinea Equatoriale (1-1). Un pareggio che è costato il primo posto nel girone ad Osimhen e compagni, arrivati secondi a causa della peggior differenza reti nei confronti degli equatoguineani, anche loro a quota 7 punti. Nelle restanti partite del girone sono arrivati due successi di misura contro Costa d’Avorio e Guinea-Bissau, entrambi per 1-0, mentre negli ottavi c’ha pensato Lookman (doppietta) a castigare il Camerun (2-0), costretto a fare le valigie e ad abbandonare anzitempo la competizione.

L’Angola ha stupito tutti

Nigeria che può dunque sognare di tornare a sollevare la coppa a distanza di dieci anni dall’ultima volta: è dal 2013 che le Super Eagles non salgono sul tetto del continente.

Nei quarti dovranno però fare attenzione alla sorprendente Angola, arrivata con merito tra le prime otto. Le Palancas Negras sono arrivate davanti a tutti nel gruppo D: all’esordio hanno fermato l’Algeria e nelle due gare successive gli uomini guidati da Pedro Goncalves (anche lui portoghese) hanno avuto la meglio su Mauritania (2-3) e Burkina Faso (2-0). Sul velluto invece negli ottavi con la Namibia, travolta 3-0. Protagonisti principali i due attaccanti Gelson Dala e Mabululu, che finora hanno segnato rispettivamente 4 e 3 gol.

Come vedere Nigeria-Angola in diretta tv e in streaming

Nigeria-Angola, in programma venerdì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Primo vero test per l’Angola, che finora ha dimostrato di essere una squadra molto compatta e capace di organizzare delle buone trame di gioco. I rossoneri riusciranno a tenere testa anche alla Nigeria ma il maggiore tasso qualitativo delle Super Eagles, tra l’altro riscopertisi solidissimi dal punto di vista difensivo, alla lunga sarà determinante. Nigeria favorita in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nigeria-Angola

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Bassey, Omeruo, Ajayi; Ola Aina, Aribo, Onyeka, Osayi-Samuel; Chukwueze, Simon; Osimhen.

ANGOLA (4-3-3): Antonio; Afonso, Gaspar, Buatu, Balanga; Fredy, Estrela, Bruno Paz; Gelson Dala, Mabululu, Gilberto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0