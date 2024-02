Athletic Bilbao-Maiorca, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Maiorca è una partita valida per la ventitreesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’è chi lotta per un posto nella prossima Champions League, l’Athletic Bilbao, e chi invece rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere, il Maiorca. Eppure entrambe hanno fatto parecchia strada in Coppa del Re, giungendo sino alle semifinali della seconda competizione nazionale per ordine di importanza.

Sì, la coppa è diventato improvvisamente un obiettivo concreto per entrambe, che tra qualche settimana si contenderanno con Atletico Madrid e Real Sociedad per un posto nella finalissima. L’anticipo del San Mames, tuttavia, mette punti pesanti in palio per i rispettivi obiettivi in campionato. L’Athletic Bilbao ha appena sciupato una grande occasione: domenica scorsa non è andato al di là di un pareggio (0-0) con la terzultima in classifica, il Cadice, e adesso rischia di perdere terreno nei confronti della coppia formata da Barcellona e Atletico Madrid, le due squadre insieme alle quali sta dando vita ad un’avvincente lotta per il quarto posto. Ernesto Valverde, tecnico biancorosso, non commetterà lo stesso errore del match con gli andalusi, in cui ha preferito fare un corposo turnover per far riposare i reduci delle sfida di coppa. Stavolta in campo andranno i titolari, anche se restano in forte dubbio Berenguer e de Galarreta, non ancora al meglio.

Viene da una prestazione deludente anche il Maiorca, che in casa contro il Betis ha probabilmente scontato le fatiche di coppa (pochi giorni prima il club delle Baleari aveva eliminato dalla Coppa del Re la capolista della Liga, il Girona). Gli uomini di Javier Aguirre hanno visto così interrompersi la mini-striscia positiva tra coppa e campionato, ma soprattutto restano a +4 sul terzultimo posto: per la salvezza c’è ancora da sudare.

Come vedere Athletic Bilbao-Maiorca in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Maiorca, valida per la ventitreesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao ha necessità di tornare a fare punti dopo due prestazioni (in campionato) deludenti ed in cui non ha segnato neppure un gol. L’attacco basco dovrebbe sbloccarsi contro il non irresistibile Maiorca, decisamente più temibile tra le mura amiche che in trasferta. Almeno due le reti complessive al San Mames.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Maiorca

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; Lekue, Vivian, Alvarez, Berchiche; Herrera, Vesga; Inaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

MAIORCA (3-5-1-1): Rajkovic; Valjent, Raillo, Nastasic; Gonzalez, Darder, Mascarell, Morlanes, Jaume Costa; Rodriguez; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0