Heidenheim-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Heidenheim-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Borussia Dortmund è ripartito alla grande dopo la sosta natalizia e grazie alle tre vittorie di fila contro Darmstadt, Colonia e Bochum – calendario, in verità, tutt’altro che proibitivo – si è ripreso il quarto posto, scavalcando (e staccando, visto che ora sono tre i punti di vantaggio) il Lipsia. I gialloneri restano, in ogni caso, molto lontani dalla vetta e per rientrare nella corsa al titolo, che al momento è circoscritta ai soli Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, bisognerà essere praticamente perfetti nel girone di ritorno.

Intanto Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, si gode un attacco che è tornato improvvisamente a girare ed a segnare con una certa costanza – 10 gol complessivi nelle ultime tre partite – rivitalizzato anche dall’arrivo di Jadon Sancho. L’esterno inglese è stato il principale acquisto della società giallonera nella sessione di mercato che sta per concludersi: l’aria di Dortmund, dove è cresciuto e si è affermato come calciatore prime di trasferirsi al Manchester United nell’estate 2022, gli ha fatto bene. Ed ha subito ripagato la fiducia dell’allenatore, mettendo a referto un assist e risultando sempre tra i migliori in campo.

L’Heidenheim non perde da sei partite

Nell’anticipo della ventesima giornata il Dortmund farà visita al neopromosso Heidenheim, una squadra che finora ha sorpreso tutti e che in classifica è più vicina alla zona Europa che a quella retrocessione.

Gli uomini di Frank Schmidt sono andati ben oltre le aspettative, anche grazie allo scatto che hanno avuto a partire da dicembre: l’Heidenheim non perde da ben sei giornate, nelle quali ha fatto registrare tre vittorie e tre pareggi, e da novembre in poi le uniche sconfitte le ha rimediate con Bayern Monaco e Lipsia. Contro il Borussia non ci saranno Keller e Qenaj, dall’altro lato invece Terzic ritrova Brandt e Reus ma deve ancora fare a meno di Haller – impegnato in Coppa d’Africa – Kobel, Adeyemi e Nmecha.

Come vedere Heidenheim-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Heidenheim-Borussia Dortmund è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non filerà tutto liscio come l’olio nella trasferta di Heidenheim per il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno ripreso a correre ed alla fine dovrebbero riuscire a spuntarla, ma se la vedranno con una squadra che ha conquistato il grosso dei suoi punti (17 su 23) davanti al proprio pubblico e che in casa non perde da cinque partite. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Borussia Dortmund

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Müller; Traoré, Mainka, Siersleben, Föhrenbach; Maloney, Schöppner; Dinkçi, Beck, Beste; Kleindienst.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Özcan; Malen, Brandt, Sancho; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2