I pronostici di giovedì 1 febbraio: Premier League, Liga e non solo

I pronostici di giovedì 1 febbraio: si giocano in Premier League e Liga, grande attesa anche per l’amichevole che metterà di nuovo di fronte Cristiano Ronaldo e Messi.

Il turno infrasettimanale di Premier League si chiude questo giovedì con le ultime due partite in programma. Il Manchester United di Ten Hag sempre nel mirino della critica e dei tifosi rischia grosso sul campo del Wolverhampton. I gol non dovrebbero mancare così come in West Ham-Bournemouth, sfida tra due squadre in ottima forma.

Si gioca anche nella Liga spagnola dove il Real Madrid farà bene a non sottovalutare nel derby il Getafe di Borja Mayoral e Greenwood, grandi protagonisti finora di una stagione al di sopra delle aspettative.

Pronostici altre partite

Pur trattandosi di un’amichevole c’è inoltre grande attesa per quello che molto probabilmente sarà l’ultimo capitolo dell’eterna lotta tra Cristiano Ronaldo e Messi: la sfida tra Al Nassr e Inter Miami dovrebbe regalare spettacolo e un altissimo numero di gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Entrambe le squadre segnano nel primo tempo in Al Nassr-Inter Miami, Amichevole, ore 19:00

Vincenti

• West Ham United o pareggio (in West Ham United-Bournemouth, Premier League, ore 20:30)

• Wolverhampton o pareggio (in Wolves-Manchester United, Premier League, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nassr-Inter Miami, Amichevole, ore 19:00

• West Ham-Bournemouth, Premier League, ore 20:30

• Wolves-Manchester United, Premier League, ore 21:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• West Ham-Bournemouth, Premier League, ore 20:30

• Getafe-Real Madrid, Liga, ore 21:00

• Wolves-Manchester United, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

Al Nassr vincente e almeno un gol per squadra (in Al Nassr-Inter Miami, Amichevole, ore 19:00)