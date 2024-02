RD del Congo-Guinea, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

RD del Congo-Guinea è un quarto di finale della Coppa d’Africa e si gioca venerdì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Una lotteria dei rigori che sembrava interminabile lunedì scorso ha premiato la Repubblica Democratica del Congo, che contro ogni pronostico negli ottavi di finale si è presa lo scalpo dei vicecampioni in carica dell’Egitto, orfani del loro miglior giocatore, Momo Salah. Dopo aver resistito ai Faraoni nei tempi regolamentari e supplementari (1-1), i Leopardi hanno avuto la meglio dal dischetto, ritrovandosi a sorpresa tra le prime otto della manifestazione continentale.

Strano ma vero, la Repubblica Democratica del Congo è ai quarti nonostante non abbia ancora vinto neanche una partita. Nel gruppo F, infatti, Bakambu e compagni sono arrivati secondi dietro al Marocco grazie a tre pareggi (1-1 contro Zambia e Marocco, 0-0 con la Tanzania), che diventano quattro in totale se consideriamo che anche la sfida con l’Egitto nei novanta minuti è terminata in parità. I Leopardi adesso hanno buone possibilità di avanzare almeno fino alle semifinali: l’avversario che affronteranno nei quarti, la Guinea, non è di quelli irresistibili. Gli Elefanti Nazionali, che sognano di tornare tra le prime quattro dopo oltre 50 anni dall’ultima volta, sono riusciti a qualificarsi in un girone sulla carta impossibile in cui c’erano anche il Senegal campione in carica ed il Camerun.

Due qualificazioni rocambolesche

La selezione di Kaba Diawara ha chiuso a quota 4 punti, gli stessi dei camerunesi ma si è dovuta accontentare del terzo posto per via della peggiore differenza reti.

Poi ha avuto accesso alla fase ad eliminazione diretta grazie al ripescaggio come migliore terza e negli ottavi si è imposta di misura sull’altra Guinea, quella Equatoriale, piegata in pieno recupero con una rete dell’attaccante del Le Havre (club di Ligue 1) Mohamed Bayo, approfittando anche della superiorità numerica: ad inizio ripresa, infatti, è stato espulso l’equatoguineano Bikoro e dopo pochi minuti Nsue ha pure sbagliato un calcio di rigore, graziando gli uomini di Diawara.

Come vedere RD del Congo-Guinea in diretta tv e in streaming

RD del Congo-Guinea, in programma venerdì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Non c’è un chiaro favorito in questa sfida tra due squadre che sembrano equivalersi. Forse ad avere qualcosa in più è la Repubblica Democratica del Congo, a nostro parere leggermente favorita per la qualificazione. In definitiva, un pareggio nei tempi regolamentari non è da escludere.

Le probabili formazioni di RD del Congo-Guinea

RD DEL CONGO (4-2-3-1): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Silas Mvumpa, Kakuta, Bakambu; Wissa.

GUINEA (4-2-3-1): Koné; Conte, M.A. Camara, Sow, Sylla; Keita, Diawara; Camara, Guilavogui, Conté; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1