Marocco-Sudafrica, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Marocco-Sudafrica è un ottavo di finale della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Diverse big, una dopo l’altra, hanno lasciato anzitempo questa Coppa d’Africa, tradendo di fatto le attese. Tra le nordafricane, ad esempio, è rimasto in gioco solamente il Marocco di Walid Regragui, che dopo lo storico quarto posto ottenuto agli ultimi campionati del mondo in Qatar sogna di diventare anche campione continentale. I Leoni dell’Atlante hanno superato senza patemi il proprio girone, chiuso al primo posto davanti a Repubblica Democratica del Congo, Zambia e Tanzania, con un bottino di due vittorie e un pareggio.

Il Marocco ha brillato principalmente in fase di non possesso: la solidità rimane uno dei suoi tratti distintivi ed aveva dato i frutti sperati anche all’ultimo Mondiale, in cui poche squadre erano state capaci di perforare il “muro” eretto dal commissario tecnico Regragui. Non è un caso, dunque, che Amrabat e compagni finora abbiano incassato solamente una rete (contro i congolesi) e portato a casa ben due cleen sheet. I presupposti per sollevare il primo titolo in questa manifestazione dal 1976 – l’anno dell’unico trionfo – sembrano esserci tutti, malgrado le insidie rimangano sempre dietro l’angolo.

Di nuovo il Sudafrica per i Leoni dell’Atlante

Negli ottavi l’avversario del Marocco sarà il Sudafrica, già affrontato durante le qualificazioni. Una vittoria per parte nelle due sfide, con i Bafana Bafana che si sono imposti nell’ultimo confronto (2-1), giocato a giugno.

Gli uomini guidati dal belga Hugo Broos sono arrivati secondi nel gruppo E alle spalle del Mali, spuntandola sulla Namibia grazie alla migliore differenza reti (sarebbero stati ripescati ugualmente tra le terze classificate). L’unico successo l’hanno conquistato proprio contro i namibiani, annichiliti 4-0 nella seconda giornata. Tra l’altro è l’unica partita in cui sono andati a segno, se consideriamo che l’attacco sudafricano è rimasto a secco sia con il Mali (2-0) che con la Tunisia (0-0).

Come vedere Marocco-Sudafrica in diretta tv e in streaming

Marocco-Sudafrica, in programma martedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Sudafrica inizialmente potrebbe tenere testa al Marocco ma alla lunga la differenza di qualità e di esperienza è destinata ad emergere. I nordafricani dovrebbero spuntarla in una sfida da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Marocco-Sudafrica

MAROCCO (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En-Nesyri.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Xulu, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Zwane, Tau, Morena; Makgopa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0