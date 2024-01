Nottingham Forest-Arsenal è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

La rincorsa dell’Arsenal verso il primo posto ricomincia dal City Ground, casa del Nottingham Forest, stadio in cui lo scorso maggio i Gunners videro svanire le ultime possibilità di vincere il titolo. La squadra di Mikel Arteta quest’anno vuole riprovarci ma per colpa di un dicembre “nero” – tre sconfitte nelle ultime sei giornate di campionato – si ritrova ad inseguire ed è a -5 dal Liverpool capolista.

La mini-striscia negativa si è interrotta una settimana fa, nel derby (il terzo di fila dopo quelli contro Fulham e West Ham) con il Crystal Palace, abbattuto 5-0 all’Emirates Stadium al termine di una gara totalmente a senso unico. La miglior reazione possibile per scacciare i cattivi pensieri, dimenticare i passi falsi di fine anni e ricominciare a correre. L’obiettivo del tecnico basco, adesso, è arrivare all’imminente scontro diretto con il Liverpool – in programma domenica prossima a Londra – in condizioni psicofisiche ottimali. Fondamentale, dunque, non sbagliare la gara di Nottingham, contro una squadra che rispetto ai Gunners ha pure più minuti nelle gambe avendo affrontato il Bristol City in FA Cup venerdì scorso. E che, a differenza dell’Arsenal, non ha avuti molti giorni di tempo per preparare il match di Premier League.

Quante assenze nel Forest

Gli uomini di Nuno Espirito Santo, che da qualche settimana ha preso il posto dell’esonerato Steve Cooper, hanno pareggiato 0-0 con i Robins (club di Championship) e saranno costretti a giocare il replay a febbraio.

In campionato invece l’ultima uscita dei Tricky Trees risale allo scorso 20 febbraio: particolarmente dolorosa la sconfitta con il Brentford (3-2), che proprio in quella partita ha ritrovato il suo cannoniere Toney, squalificato per otto mesi a causa della nota vicenda relativa al calcioscommesse. Il Forest è sedicesimo e ad oggi sarebbe salvo ma la distanza dal terzultimo posto continua ad essere minima, di soli quattro punti. Espirito Santo sarà costretto ad affrontare l’Arsenal senza diversi giocatori, compresi i sei (Kouyaté, Niakhaté, Ola Aina, Sangaré, Aurier e Boly) ancora impegnati in Coppa d’Africa.

Come vedere Nottingham Forest-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Arsenal è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal è apparso in ripresa contro il Palace e dovrebbe riuscire a sfatare il tabù City Ground. FA Cup a parte, non sono mai mancate le emozioni nelle ultime uscite del Nottingham Forest, motivo per cui è probabile che assisteremo ad un match prolifico, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Arsenal

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Turner; Montiel, Omobamidele, Murillo, Toffolo; Mangala, Yates; Gibbs-White, Danilo, Hudson-Odoi; Wood.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2