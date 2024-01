I pronostici di martedì 30 gennaio: Coppa d’Africa, Coppa d’Asia e Premier League

I pronostici di martedì 30 gennaio: in campo Coppa d’Africa e Coppa d’Asia, inizia un turno infrasettimanale in Premier League.

Mentre Coppa d’Africa e Coppa d’Asia si avviano alle fasi finali con il Marocco favorito sul Sudafrica e l’equilibrato match tra l’Arabia Saudita del ct italiano Roberto Mancini e la Corea del Sud, questo martedì in Premier League inizia un turno infrasettimanale scoppiettante con in campo tutte le big.

In attesa del piatto forte rappresentato da Liverpool-Chelsea, in programma domani, stasera l’Arsenal può provare ad accorciare in classifica sui Reds di Klopp battendo a domicilio il Nottingham Forest: missione alla portata degli uomini di Arteta. Proverà a fare lo stesso anche l’Aston Villa, che se la vedrà con un avversario sulla carta più insidioso, il Newcastle.

Pronostici altre partite

In coda alla classifica il Crystal Palace ha l’occasione di allontanarsi dalla zona pericolo battendo lo Sheffield United fanalino di coda con soli 10 punti. Attesi almeno tre gol complessivi in Luton-Brighton e in Leicester-Swansea di Championship, sfide che vedranno protagonisti due allenatori italiani: Roberto De Zerbi e Fabio Maresca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Aston Villa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Aston Villa-Newcastle, Premier League, ore 21:15

Vincenti

• Arsenal (in Nottingham Forest-Arsenal, Premier League, ore 20:30)

• Marocco (in Marocco-Sudafrica, Coppa d’Africa, ore 21:00)

• Fulham o pareggio (in Fulham-Everton, Premier League, ore 20:45)

• Crystal Palace (in Crystal Palace-Sheffield United, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Nottingham Forest-Arsenal, Premier League, ore 20:30

• Luton-Brighton, Premier League, ore 20:45

• Leicester-Swansea, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fulham-Everton, Premier League, ore 20:45

• Ajax-Roma, Champions League femminile, ore 21:00

• Bayern Monaco-PSG, Champions League femminile, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Arabia Saudita-Corea del Sud, Coppa d’Asia, ore 17:00)