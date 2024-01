Manchester City-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Burnley è una partita valida per la ventiduesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel fine settimana il Manchester City è riuscito a violare lo stadio del Tottenham, dove non aveva mai vinto nelle ultime cinque visite, concluse senza segnare neppure un gol. C’ha pensato il difensore Aké – come al solito decisivo anche in fase realizzativa – a rompere questo tabù quando mancavano solamente due minuti al fischio finale, evitando così la ripetizione della partita. Nessun replay di FA Cup con gli Spurs, dunque, con i Cityzens che potranno continuare a difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Per la corazzata di Pep Guardiola è la settima vittoria consecutiva tra le varie competizioni: dal Mondiale per Club i campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica hanno ottenuto solo successi, compresi quelli in campionato contro Everton, Sheffield United e Newcastle, fondamentali per recuperare terreno nei confronti dell’attuale capolista, il Liverpool. Il Manchester City al momento condivide il secondo posto con Arsenal e Aston Villa (43 punti a testa) e ne ha 5 in meno rispetto ai Reds, che però hanno giocato una gara in più (il City deve recuperare il match rinviato a dicembre a causa della trasferta saudita).

Guardiola sogna un altro filotto

Forti del miglior attacco del torneo (48 gol segnati), gli uomini di Guardiola nei prossimi tre turni cercheranno di sfruttare un calendario per nulla complicato (Burnley, Brentford ed Everton) per tornare davanti a tutti.

Si parte dai Clarets allenati dall’ex capitano nonché pupillo del tecnico catalano Vincent Kompany, confermato nonostante il Burnley sia solamente penultimo in classifica. Da quando è iniziata la stagione la neopromossa non ha praticamente mai abbandonato la zona retrocessione e la sensazione è che per evitare di finire di nuovo in Championship servirà un’impresa. La squadra però è viva e l’ha dimostrato nell’ultimo match con il Luton Town, terminato 1-1 lo scorso 12 gennaio.

Come vedere Manchester City-Burnley in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Burnley è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il City ha sempre avuto la meglio sul Burnley negli ultimi 13 incontri con un punteggio complessivo monstre di 43-1. Sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che la squadra di Guardiola – nonostante la probabile assenza di Haaland – la spunti anche stavolta, segnando dalle due alle quattro reti totali.

Le probabili formazioni di Manchester City-Burnley

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Doku; Julian Alvarez.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal, Al-Dakhil; Gudmundsson, Cullen, Brownhill, Odobert; Amdouni, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0