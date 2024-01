Premier League 30 gennaio: pronostici marcatori, ammoniti, tiri

Premier League, oggi sono in programma cinque partite del massimo campionato inglese. I nostri pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Sono cinque le partite in programma oggi, martedì 30 gennaio, nel massimo campionato inglese. Tra queste c’è anche l’Arsenal di Arteta, impegnato sul campo del Nottingham Forest, alla ricerca di punti pesantissimi per superare il Manchester City e per avvicinare il Liverpool che al momento guida la Premier League. Insomma, il campionato inglese è sempre molto affascinante sotto questo aspetto.

E come sempre da quelle parti i match potrebbero regalare molte emozioni. E potrebbero regalare anche dei pronostici interessanti per questa sera: in questo caso, andando a spulciare quelle che sono le statistiche che fino al momento sono venute fuori, andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i marcatori, i tiratori e degli ammoniti di alcune di queste partite.

In Fulham-Everton, un match che vede partire con i favori del pronostico i padroni di casa, occhio a Raul Jimenez, che potrebbe trovare la via della rete visto che ha messo a referto 4 gol nelle ultime 3 partite interne. Joao Pedro del Brighton invece, con 7 gol nelle ultime 5 partite ufficiali e 5 gol nelle ultime due partite giocate in trasferta dalla squadra di De Zerbi, potrebbe timbrare il cartellino sul campo del Luton.

Nelle ultime partite del Crystal Palace, Hogdson ha schierato in posizione leggermente più avanzata Eze: è in gran forma il giocatore, nelle ultime cinque partite di Premier League ha tirato in media 4 volte ogni 90 minuti. Non è escluso che possa trovare la via della rete in questa serata.

I pronostici di tiratori e ammoniti

Sì, l’Arsenal è favorito contro il Nottingham, ma tra i padroni di casa Gibbs-White sta attraversando un buon momento visto che il tecnico lo sta schierando in quella che è la sua posizione preferita. Nelle ultime cinque partite Gibbs-White has segnato due gol e tirato nove volte con un xG di 0.70. Una conclusione verso lo specchio la potrebbe trovare.

Stessa cosa potrebbe succedere per Douglas Luiz dell’Aston Villa: il centrocampista ha nove tiri in porta su dieci partite interne ed è rigorista della squadra. Il Newcastle, inoltre, in trasferta è una squadra che concede 16.7 tiri a partita.

Il giovane Hinshelwood del Brighton infine, negli ultimi sette match giocati ha calciato altrettante volte verso lo specchio della porta. Inutile dire che ci potrebbe provare anche stasera. Infine occhio anche a Mykolenko dell’Everton che potrebbe effettuare almeno un tiro.

Questione ammoniti: detto prima di Douglas Luiz, nello stesso match contro il Newcastle il centrocampista potrebbe finire nel taccuino del direttore di gara per uno dei cattivi. Ne ha già presi 3 di gialli nelle 10 partite giocate in casa in questa stagione. Commette in media un fallo e mezzo a partita e affonda nell’arco dei 90minuti quasi tre contrasti. Tre gialli per

Longstaff del Newcastle nelle ultime 6 uscite esterne della sua squadra. Anche lui è un candidato per il cartellino. Gonzalo Montiel del Nottingham se la vedrà invece o contro Martinelli o contro Trossard: 5 ammonizioni nelle ultime 8 partite. Occhio. Reece Burke (Luton, 2 ammonizioni nelle ultime 5 partite) se la vedrà contro Joao Pedro (giallo possibile) mentre infine Onana dell’Everton ha una media di 1,6 falli ogni partita. Ha preso solo 2 gialli fino al momento. C’è il sentore che possa scattare il terzo.