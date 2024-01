Newcastle-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Manchester City è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Con una gara in meno rispetto alle altre dirette concorrenti, il Manchester City si rituffa a capofitto nella Premier League provando a ridurre il divario che in questo momento lo separa dalla capolista Liverpool. Gli uomini di Pep Guardiola dopo 19 giornate sono terzi in classifica, dietro all’Aston Villa e con cinque punti da recuperare – che potrebbero diventare 2 se i campioni d’Europa e del mondo in carica dovessero avere la meglio nel recupero con il Brentford – sui Reds di Jurgen Klopp.

Ma ciò che più conta è che i Cityzens abbiano definitivamente superato, almeno così pare, il periodo buio antecedente al trionfo nel Mondiale per Club. Dal rientro dall’Arabia Saudita, dove ha conquistato l’ennesimo trofeo stagionale, il Manchester City ha ricominciato a macinare vittorie, nonostante la pesante assenza del suo fromboliere Haaland, ancora alle prese con un infortunio (il norvegese potrebbe rientrare in questo fine settimana). In campionato ha battuto senza grossi problemi Everton e Sheffield United mentre lo scorso weekend ha rifilato cinque reti, senza subirne nessuna, all’Huddersfield in FA Cup, iniziando come meglio non poteva la difesa del titolo. Guardiola sorride anche perché si sta lentamente svuotando l’infermeria: in coppa si è rivisto De Bruyne, anche se per un tempo solo, ed è tornato a disposizione anche l’ex Rennes Doku.

I problemi dei Magpies

Solo quest’ultimo, tuttavia, dovrebbe iniziare dal 1′ nella sfida del St. James’ Park contro il Newcastle, rinvigorito dalla vittoria nel sentitissimo derby con il Sunderland in FA Cup.

I Magpies dopo quattro sconfitte consecutive hanno impartito una severa lezione ai cugini (0-3) che oggi militano in Championship ed Eddie Howe spera che questo roboante successo faccia da spinta propulsiva in vista del difficilissimo match con il Manchester City, affamato di punti. Il Newcastle, subito eliminato dalla Champions League, riparte da un anonimo nono posto in classifica: i punti da recuperare sul Tottenham quinto sono dieci. Sempre lunga la lista degli infortunati con cui deve fare i conti Howe: mancheranno all’appello Joelinton, Murphy, Tonali, Barnes, Willock, Wilson e Pope.

Come vedere Newcastle-Manchester City in diretta tv e in streaming

Newcastle-Manchester City è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una vittoria per parte nei due precedenti stagioni, terminati entrambi 1-0. Il Manchester City ebbe la meglio ad agosto, il Newcastle si prese la rivincita in League Cup, estromettendo i Cityzens. Un’impresa, quella dei bianconeri, difficilmente ripetibile, visto che la squadra di Guardiola non può più commettere passi falsi se vuole riprendersi la vetta: City favorito in una gara da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Newcastle-Manchester City

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2