Fulham-Newcastle, Fa Cup: streaming, formazioni, pronostici

Fulham-Newcastle è una partita valida per il quarto turno di FA Cup e si gioca sabato alle 20:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

In campionato il Newcastle non sta facendo bene. Ed è per questo che il futuro di Howe adesso è in bilico. Certo, se riuscisse a prendersi una difficile al momento qualificazione alla Champions e magari riuscire a prendersi anche la Fa Cup, allora le cose potrebbero cambiare. Di certo c’è una cosa, arrivati a questo punto la coppa, per i bianconeri d’Oltremanica, potrebbe essere il primo e vero reale obiettivo.

Contro il Fulham gli ospiti sono favoriti. Anche perché gli ultimi quattro incroci hanno visto trionfare proprio il Newcastle che mai ha avuto problemi ad avere la meglio. E se allunghiamo lo sguardo a cinque incontri, vediamo che è venuto fuori un pareggio. Insomma, per il Fulham sembra proprio essere il Newcastle la propria bestia nera. In questo match gli ospiti cercheranno in tutti i modi di vincere anche perché in caso di pareggio si andrà al replay, quindi ci sarebbe un altro match da affrontare nel corso di una stagione assai compressa di impegni. E siccome tutti i tecnici si lamentano delle troppe partite, l’obiettivo è quello di evitare quelle che appunto sono evitabili. E come si fa? Cercando di vincere.

Come vedere Fulham-Newcastle in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup Fulham-Newcastle, in programma sabato alle 20:00, in Italia sarà trasmessa da DAZN. I diritti della competizione sono in possesso della piattaforma di streaming che ha anche quelli della Serie A, della Liga e di Europa League e Conference. E il match di Stamford Bridge sarà possibile seguirlo appunto così.

Il pronostico

E dovrebbe vincere il Newcastle, che manderà in campo la miglior formazione possibile nella sfida contro il Fulham. La squadra di Howe, oggettivamente, è anche attrezzata per arrivare in fondo a questa manifestazione. Quindi fiducia ai bianconeri ospiti, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fulham-Newcastle

FULHAM (4-2-3-1): Rodak; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Wilson, Pereira, Decordova-Reid; Jimenez.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Miley; Almiron, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2