Cittadella-Sampdoria, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cittadella-Sampdoria è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Una situazione di classifica delicata. Un ritorno al passato che nessuno si aspettava. La Sampdoria di Pirlo è una squadra in crisi, possiamo dire, che non riesce a dare continuità ai propri risultati. Il momento nero per i liguri sembrava essere alle spalle, invece è tornato in maniera prepotente a galla. Serve un cambio di rotta, immediato, per non rischiare di ritrovarsi di nuovo in zona playout.

E contro il Cittadella quante possibilità ci sono? Ora, andando a vedere le rose che i due tecnici hanno a disposizione, in un altro momento diremmo che la Samp avrebbe potuto forse anche cercare il colpo esterno. Ma quel momento non è adesso: Pirlo, contro Gorini, si potrebbe anche accontentare di un pareggio che farebbe morale e classifica.

Facile? Macché. Il Cittadella è in piena zona playoff e dopo una serie lunghissima di risultati positivi la scorsa settimana ha perso sul campo del Cittadella. Quindi i veneti hanno quella voglia giusta di tornare a vincere, per rimanere incollati, inoltre, anche a quelle che in questo momento andrebbero direttamente in Serie A senza passare dagli spareggi. Le possibilità ci sono.

Come vedere Cittadella-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Cittadella-Sampdoria è in programma domenica 28 gennaio alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-Sampdoria

Due squadre che per motivi opposti hanno bisogno di punti e di una vittoria. Ma è assai difficile che la Samp possa riuscire nel colpo esterno, mentre secondo il nostro punto di vista è assai probabile che venga fuori un pareggio. Il match potrebbe regalare anche una rete per squadra. Volete rischiare? Il Cittadella per svariati motivi parte un poco favorito, quindi al massimo potrebbe arrivare una vittoria interna. Ma noi crediamo un poco di più nella X finale.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Ricci: Benedetti, Verre; Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1