Siviglia-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Osasuna è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Qualche segnale durante la gara contro l’Atletico Madrid di Coppa del Re il Siviglia lo ha mandato: almeno gli andalusi ci hanno messo quella voglia e quella determinazione che serve per cercare di raggiungere degli obiettivi. Sì, poi è arrivato Depay ed ha mandato tutto all’aria, ma è sicuramente un buon viatico per il campionato.

La squadra padrona di casa contro l’Osasuna – oggettivamente tranquillo in classifica – ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. I tre punti aiuterebbero Sergio Ramos e compagni a guardare con un poco più di tranquillità a quelli che sono i prossimi impegni. Il Siviglia è poco sopra la zona retrocessione e la salvezza la deve costruire in casa, cercando di vincere anche partite difficili – ma alla portata, senza dubbio – come quella di domenica pomeriggio.

I precedenti tra le due squadre però non sono a favore del Siviglia: negli ultimi cinque incroci per ben 3 volte è stato l’Osasuna a imporsi. Ma questo è un segnale anche da leggere in un altro modo: per la legge dei grandi numeri prima o poi il Siviglia dovrà battere una squadra che sembra proprio essere la bestia nera. E crediamo che questo momento sia arrivato adesso. Con difficoltà sì, ma una vittoria dei padroni di casa ci sta.

Come vedere Siviglia-Osasuna in diretta tv e streaming

Siviglia-Osasuna, valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In un momento particolare, difficile, e dove tutto va male, sarebbe importante per il Siviglia riuscire a prendersi una vittoria che non possiamo definire scacciacrisi ma che possiamo definire fondamentale per uscire dalla crisi. Quindi fiducia ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Siviglia-Osasuna

SIVIGLIA (3-5-2): Dmitrovic; Nianzou, Ramos, Marcao; Navas, Sow, Soumare, Torres, Pedrosa; Ocampos, Romero.

OSASUNA (3-5-2): Herrera; D Garcia, Catena, Cruz; Pena, Ibanez, Munoz, Oroz, Mojica; Raul Garcia, Budimir.





POSSIBILE RISULTATO: 2-1