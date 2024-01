Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Bochum è una partita della diciannovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni e pronostici.

Il 2024 del Borussia Dortmund, che si è arricchito anche di un clamoroso ritorno, quello di Jadon Sancho, è iniziato con due vittorie esterne abbastanza importanti contro Darmstadt e Colonia. E adesso, alla prima uscita ufficiale dell’anno davanti ai propri tifosi, i gialloneri di Terzic vogliono continuare a vincere per cercare di rientrare dentro la zona Champions League. Sì, il Dortmund è a pari punti con il Lipsia, ma la migliore differenza reti al momento non premierebbe la squadra che ha eliminato il Milan dalla Champions League.

Ovvio che l’accesso alla prossima massima competizione europea non si deciderà con questo criterio. Perché c’è anche lo Stoccarda in mezzo che non sembra avere, decisamente, le qualità per rimanere in alto fino alla fine del campionato. Ma è altrettanto evidente che il Borussia, soprattutto queste partite contro formazioni che lottano per obiettivi opposti, le deve vincere. E questa è un’occasione importante.

Con i suoi 20 punti in classifica il Bochum è distante 9 lunghezze dalla zona rossa della Bundesliga. Si possono dormire dei sonni tranquilli anche perché quelle dietro perdono sempre e quindi hanno poche possibilità. Non sarà ovviamente la vittima sacrificale la squadra ospite, ma ha realmente poche possibilità di riuscire a prendersi un risultato positivo. La sensazione è che i padroni di casa avranno davvero vita facile.

Come vedere Borussia Dortmund-Bochum in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Bochum è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una gara che regalerà almeno tre reti, il Borussia Dortmund è favorito e si prenderà tre punti. I padroni di casa conosceranno in anticipo il risultato delle dirette concorrenti per un piazzamento europeo e, in ogni caso, avranno delle motivazioni importanti per riuscire a vincere questo match. Occhio anche al gol di Sancho, uno che ha ricominciato a fare vedere quelle qualità che lo avevano portato allo United.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bochum

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Ozcan; Malen, Brandt, Sancho; Fullkrug,

BOCHUM (4-3-3): Riemann; Oermann, Masovic, Loosli, Wittek; Osterhage, Losilla, Stoger; Bero, Paciencia, Antwi-Adjei.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0