Barcellona-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Villarreal è una gara valida per la ventiduesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Eliminato dalla Coppa del Re. Otto punti in meno rispetto al Girona primo in classifica. Il quinto punto, quello che potrebbe dire una mancata qualificazione alla Champions occupato dal Bilbao che è dietro solamente tre lunghezze. Supercoppa persa contro il Real Madrid. Bene, il quadro del Barcellona in questo momento non è dei migliori. Un periodo negativo per la formazione di Xavi e, dopo l’annuncio ufficiale di Klopp dell’addio al Liverpool alla fine della stagione si parla già come il tedesco possa essere il sostituto perfetto del giovane spagnolo.

Di certo il Catalogna un poco ci penserebbero, nel caso, a cambiare. Anche perché il Barcellona dopo la vittoria della Liga lo scorso anno potrebbe chiudere questa annata senza nemmeno un titolo in bacheca. E si sa, da quelle parti sono così abituati a vincere che tutti rischiano sempre anche se sono amati dal pubblico. Insomma, contro il Villarreal, Lewandowski e compagni hanno un unico e solo risultato utile a disposizione, la vittoria.

E oggettivamente non dovrebbe mancare, soprattutto perché il momento della formazione ospite non è dei migliori. Una squadra, quella che veste in giallo, che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta e che in Coppa del Re, lo scorso 8 gennaio, era stata eliminata ai calci di rigore dall’Unionistas, una formazione di terza serie. Ma oltre questo c’è pure quello che è un obbligo per il Barcellona di prendersi questi tre punti. Xavi non ha altra possibilità.

Come vedere Barcellona-Villarreal in diretta tv e streaming

Barcellona-Villarreal, valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30 Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

In un match da almeno tre reti complessive, vittoria ampiamente pronosticabile per il Barcellona che per rimanere in corsa per la Liga deve assolutamente prendersi i tre punti.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Roberto, Araujo, Kounde, Cancelo; Pedri, F de Jong, Gundogan; Torres, Lewandowski, Yamal.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Bailly, Cuenca, A Moreno; Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena; G Moreno, Sorloth.





POSSIBILE RISULTATO: 1-2