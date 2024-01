Marsiglia-Monaco, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Marsiglia-Monaco è una partita della diciannovesima giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Con i 28 punti conquistati fino al momento, il Marsiglia sarebbe fuori da ogni piazzamento europeo per la prossima stagione. Ma il terzo posto, quello che varrebbe una qualificazione alla prossima Champions League, è distante solamente sei punti, e con metà campionato ancora da disputare la squadra di Gattuso ha le qualità per potersi rimettere in corsa.

Ma bisogna vincere, anche gli scontri diretti. Ed è uno scontro diretto importante quello che la formazione del tecnico calabrese affronterà nella serata di sabato contro il Monaco, che di punti ne ha 33, e che sogna di allungare rimanendo così in corsa con quella che probabilmente sarebbe un’avversaria in meno.

Non perdono da diversi turni i padroni di casa in campionato, un segnale che le qualità come detto ci sono e che le cose possono solamente migliorare. Qualcosa manca, è evidente, per riuscire a vincere quelle partite che si pareggiano anche con delle buone prestazioni, e la sensazione è che da questo match – che vede favoriti appunto i padroni di casa – possa arrivare la svolta della stagione. Il Monaco è una squadra comunque attrezzata, e viene da quattro vittorie di fila fuori casa. Riuscire nel quinto colpo esterno sarebbe fantastico, ma crediamo che sia arrivato il momento di cedere un poco il passo.

Come vedere Marsiglia-Monaco in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Monaco è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la diciannovesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara che regalerà almeno una rete per squadra e, anche, almeno tre reti complessive, il Marsiglia dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante che rilancerebbe gli uomini di Gattuso in maniera assai prepotente in classifica. Sì, vittoria dei padroni di casa. Per il Monaco dopo quattro affermazioni esterne sarebbe la prima sconfitta fuori casa dopo parecchio tempo.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco

MARSIGLIA (3-4-1-2): Lopez; Meite, Murillo, Balerdi; Clauss, Onana, Kondogbia, Veretout; Henrique; Vitinha, Aubameyang.

MONACO (3-4-2-1): Kohn; Magassa, Maripan, Kehrer; Vanderson, Fofana, Zakaria, Boadu; Akliouche, Golovin; Ben Yedder

POSSIBILE RISULTATO: 2-1