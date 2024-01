I pronostici di sabato 27 gennaio: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 27 gennaio: tornano in campo Serie A, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1, si gioca anche la FA Cup.

Il sabato di Serie A propone tre partite con le squadre di casa che partono favorite per la vittoria: Atalanta e Juventus non dovrebbero avere problemi contro Udinese ed Empoli, mentre il Milan dovrà fare attenzione al Bologna già capace di sorprendere a San Siro eliminando l’Inter dalla Coppa Italia.

In Bundesliga il Bayer Leverkusen capolista è favorito sul Borussia Moenchengladbach, vittorie in arrivo anche per il Real Madrid nella Liga spagnola e per l’Everton in FA Cup.

Pronostici altre partite

La Bundesliga insolitamente avara di gol in queste prime uscite del 2024 dovrebbe tornare alla normalità quanto meno per le partite Stoccarda-Lipsia e Werder Brema-Friburgo. Gol in arrivo anche in Barcellona-Villarreal di Liga e Leeds United-Plymouth di FA Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayer Leverkusen vincente e almeno tre gol complessivi in Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach, Bundesliga, ore 18:30

Vincenti

• Atalanta (in Atalanta-Udinese, Serie A, ore 15:00)

• Real Madrid (in Las Palmas-Real Madrid, Liga, ore 16:15)

• Everton (in Everton-Luton, FA Cup, ore 16:00)

• Juventus (in Juventus-Empoli, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Stoccarda-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Leeds United-Plymouth, Fa Cup, ore 16:00

• Barcellona-Villarreal, Liga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Werder Brema-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Fulham-Newcastle, FA Cup, ore 20:00

• Milan-Bologna, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Venezia vincente e almeno un gol per squadra (in Venezia-Ternana, Serie B, ore 14:00)