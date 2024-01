Milan-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Bologna è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una serata difficile, complicata anche dagli insulti di stampo razzista nei confronti di Mike Maignan, il Milan è riuscito comunque a portare via i tre punti dalla sempre insidiosa trasferta di Udine, dove l’ultimo successo del Diavolo risaliva addirittura a novembre 2020.

Quanta fatica, però, per piegare la resistenza dei friulani di Gabriele Cioffi: dopo essere finita sotto 2-1 a metà secondo tempo la squadra di Stefano Pioli ha tratto risorse preziose dalla panchina. A ribaltare l’Udinese sono stati proprio Jovic ed Okafor, subentrati negli ultimi venti minuti rispettivamente a Reijnders e Pulisic, regalando un successo fondamentale ai rossoneri, che così hanno potuto consolidare il terzo posto – adesso c’è un vero e proprio solco tra la terza e la quarta posizione – e restare in scia a Juventus e Inter. In campionato ora sono 4 le vittorie consecutive (Sassuolo, Empoli, Roma e Udinese) e nel 2024 l’unico passo falso rimane quello con l’Atalanta in Coppa Italia, costato l’eliminazione dalla competizione. La panchina di Pioli appare più salda, almeno per il momento, ma per il tecnico emiliano un’altra prova del nove sarà la sfida con la rivelazione di questa Serie A, il Bologna, che nell’ultimo fine settimana non ha giocato a causa dell’impegno del suo avversario, la Fiorentina, in Supercoppa Italiana.

I felsinei si sono un po’ rilassati dopo la vittoria con l’Atalanta dello scorso 23 dicembre e nel nuovo anno non hanno ancora portato a casa il primo successo, conquistando un solo punto tra Udinese, Genoa e Cagliari. Scivolata all’ottavo posto, la squadra di Thiago Motta resta in piena corsa per un posto nelle coppe europee.

Milan-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Bennacer è tornato a Milano dopo l’eliminazione della sua Algeria dalla Coppa d’Africa ma è improbabile che sarà della partita contro il Bologna. Assente anche Chukwueze, impegnato con la Nigeria, e gli infortunati Tomori, Thiaw a Kalulu. Pioli dovrebbe confermare l’undici che è sceso in campo sabato scorso con l’Udinese.

Motta riabbraccia Zirkzee: l’olandese ha scontato la squalifica e tornerà a guidare l’attacco rossoblù. Ai suoi lati giocheranno Orsolini e Urbanski, quest’ultimo preferito all’ex Saelemaekers, non al meglio. Sull’out mancino De Silvestri prenderà il posto di Posch, squalificato.

Come vedere Milan-Bologna in diretta tv e in streaming

Milan-Bologna è in programma sabato alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Milan-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bologna in questa stagione è imbattuto a San Siro: contro l’Inter i rossoblù hanno pareggiato in campionato e addirittura vinto in Coppa Italia. L’ultimo successo con il Milan in questo stadio risale però al lontano 2016. E tenendo conto del lieve calo con cui la squadra di Thiago Motta sta facendo i conti da un mese a questa parte viene difficile immaginare un colpaccio da parte dei felsinei. I rossoneri dovrebbero spuntarla ma, come è avvenuto a Udine, faranno fatica a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Urbanski.

Il Bologna riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1