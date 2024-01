Juventus-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Empoli è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

La Juventus è riuscita nel suo intento e cioè scavalcare momentaneamente l’Inter in attesa che i nerazzurri, la scorsa settimana impegnati con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita (poi vinta in finale contro il Napoli), recuperino la gara con l’Atalanta. Il fatto che la squadra di Massimiliano Allegri ora abbia un punto in più degli uomini di Simone Inzaghi aumenta sicuramente il carico di pressione nei confronti di Lautaro Martinez e compagni, che potrebbero arrivare all’atteso scontro diretto del 4 febbraio alle spalle della Vecchia Signora.

Il divario potrebbe addirittura aumentare se la Juventus dovesse avere la meglio nell’anticipo con l’Empoli, un match che precede di circa 24 ore la sfida tra Fiorentina e Inter, in programma domenica sera. I bianconeri sognano intanto l’ottava vittoria consecutiva tra Coppa Italia e campionato: dallo scorso 23 dicembre hanno ottenuto solamente successi, abbandonando anche il “cortomusismo” che li aveva contraddistinti fino a quel momento. Sono dieci, infatti, i gol realizzati dalla Juventus tra Frosinone, Sassuolo e Lecce, tutte partite in cui gli uomini di Allegri sono riusciti a tenere anche la porta inviolata. L’allenatore livornese dovrà comunque fare attenzione ad un Empoli che è apparso rivitalizzato dal cambio di guida tecnica: Davide Nicola, subentrato ad Aurelio Andreazzoli, ha subito ridato compattezza ai toscani, che domenica scorsa sono tornati a vincere dopo oltre due mesi strapazzando 3-0 il Monza grazie ad una tripletta del nuovo acquisto Zurkowski. Ossigeno per una squadra che rimane, in ogni caso, penultima in classifica.

Juventus-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Due assenze molto importanti per Allegri, che deve di nuovo rinunciare a Rabiot a centrocampo ed a Chiesa in attacco. Il francese tornerà solo contro l’Inter, mentre l’ex viola sarà valutato poco prima del match. Davanti toccherà ancora alla coppia Vlahovic-Yildiz, mentre in mezzo sarà Miretti il sostituto di Rabiot.

Nicola confermerà il 3-5-2 visto domenica contro il Monza: in attacco Cambiaghi e Cerri, visto che né Baldanzi né Caputo sono al meglio. Sulla corsia sinistra il prescelto sembra essere l’ex Spezia Gyasi.

Come vedere Juventus-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus ed Empoli, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Quella ammirata nelle ultime partite una Juve famelica, che non rinuncia a giocare neppure dopo aver trovato il vantaggio. La squadra di Allegri è salita di livello anche grazie a chi si è ritrovato – leggi Vlahovic, 5 gol in campionato nel nuovo anno – sogna ad occhi aperti e non vuole assolutamente fermarsi. Allo Stadium dovrebbe capitolare anche l’Empoli, che difficilmente riuscirà a scalfire la difesa juventina, la seconda meno battuta del torneo.

Le probabili formazioni di Juventus-Empoli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Fazzini, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0