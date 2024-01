Superenalotto, rivoluzione sia: c’è speranza anche per i più distratti

Superenalotto, Sisal ha annunciato una novità che cambierà la vita ai giocatori: nessuno potrà più dimenticarsene.

Non tutti i giocatori hanno la voglia, o talvolta il tempo, di recarsi quattro volte a settimana in ricevitoria per giocare le proprie schedine nella speranza di centrare la sestina vincente. Ed è per questo motivo, d’altra parte, che l’abbonamento al Superenalotto ha sempre riscosso un grande successo. Adesso, però, sta per cambiare tutto.

Sisal ha ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di una novità che rivoluzionerà completamente il gioco più amato dagli italiani. Novità che non riguarderanno la dinamica in sé, quanto piuttosto la modalità di abbonamento. Ce ne sarà cioè una, nuova di zecca, ancor più comoda e intuitiva della precedente. Ma, soprattutto, flessibile, che è la cosa che al momento ci interessa maggiormente. Andiamo a scoprire, allora, tutti i dettagli relativa alla nuova sottoscrizione annunciata da Sisal relativamente al mitico gioco del Superenalotto.

Iniziamo col dire che riguarda l’esperienza di gioco online e che è stata varata e progettata per rispondere alle esigenze del pubblico in termini di innovazione e digitalizzazione. Se l’abbonamento, finora, permetteva di partecipare ad un massimo di 15 concorsi, Sisal ha spostato ulteriormente l’asticella e introdotto una modalità che vi permetterà di dormire sonni ancor più tranquilli. Anche i giocatori più distratti potranno, finalmente, rilassarsi.

Superenalotto, Sisal annuncia una nuova modalità di abbonamento

Accedendo al vostro conto online, o registrandovi e aprendone uno nel caso in cui sia la prima volta che giocate virtualmente, potrete procedere all’attivazione della nuova modalità in maniera rapida e sbrigativa.

Per ogni conto gioco si potranno attivare un massimo di 5 giocate in abbonamento; a partire dalla prima estrazione alla quale parteciperete, l’abbonamento durerà 90 giorni. L’importo di ogni singola giocata sarà scalato in automatico in occasione di ogni concorso – dovrete effettuare il pagamento solo la prima volta – e avrete la certezza, così facendo, di non perdervi neanche un’estrazione. Neppure quella del venerdì, da poco reintrodotta, della quale potreste invece dimenticarvi, considerando che non siamo abituati a giocare in questo giorno della settimana.

Potrai interrompere il servizio in qualunque momento; se vorrai mantenerlo, però, accertati sempre che i soldi caricati sul tuo conto di gioco online del Superenalotto coprano il costo della giocata. Un’ultima precisazione: qualora dovesse aderire a questa nuova modalità di abbonamento, avrai accesso anche a WinBox e a tutte le iniziative che Sisal prevederà, eventualmente, da qui in avanti. Facile, no?