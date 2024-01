Tennis, sì al ranking protetto: fissato il rientro dopo l’infortunio

Tennis, la notizia è stata ufficializzata e non servono altre conferme: ecco quando finalmente lo rivedremo in campo.

Meno male, verrebbe da dire, che c’è il ranking protetto. Un ottimo salvagente sul quale fare affidamento nei momenti più difficili. La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore e adesso, quindi, è ufficiale. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, sta finalmente per tornare. E al suo rientro non manca molto, peraltro, per la gioia dei fedelissimi.

Rafael Nadal, è di lui che stiamo parlando, ricomincerà la sua cavalcata a Doha, in occasione dell’Atp 250 Qatar ExxonMobil Open. La microlesione muscolare che ha fermato la sua corsa a Brisbane, riportata nella stessa zona in cui era stato operato nel 2023, non era grave come avevamo pensato in un primo momento. Gli ha impedito di partecipare agli Australian Open, quello sì, ma l’essenziale è che ora sia tutto risolto e che il mancino di Manacor possa rientrare nel circuito. Cosa che, per ovvie ragioni, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi del pluricampione Slam.

Non giocava a Doha da 8 anni, ragion per cui la sua apparizione, la nona in carriera a quelle latitudini, sarà ancor più gradita. Il torneo si disputerà tra il 19 e il 25 febbraio e ai nastri di partenza ci saranno, oltre a Rafa, anche i due top ten Daniil Medvedev e Andrey Rublev, nonché gli italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Non ci sarà Jannik Sinner, che sarà impegnato, salvo variazioni dell’ultimo minuto, a Rotterdam fino al 18 febbraio. Dopodiché si fermerà per prepararsi in vista del Sunshine Double. Non pervenuto, invece, Matteo Berrettini, di cui non si hanno notizie dal giorno in cui ha annunciato il ritiro dallo Slam australiano.

Tennis, ripartirà da Doha: i dettagli sul rientro

Il romano, in linea di massima, potrebbe seguire lo stesso “iter” di Nadal e puntare, proprio come lui, al ranking protetto. A marzo saranno 6 mesi precisi che non gioca, per cui potrà beneficiarne e sperare di acquistare qualche posizione in classifica, per assicurarsi un rientro un po’ meno traumatico.

Rafa, che al momento è scivolato al 446esimo posto del ranking mondiale, ha dovuto fare ricorso a questa misura per poter partecipare al torneo di Doha. E potrà usufruirne per un massimo di 9 mesi, quindi avrà tutto il tempo di riprendersi del tutto e di “godersi”, nel frattempo, un salvagente che fa sempre comodo.

Dopo la trasferta in Qatar, Nadal dovrebbe volare alla volta di Las Vegas: lì, il 3 marzo, salvo problemi vari ed eventuali, affronterà il suo connazionale Carlos Alcaraz nel match di esibizione The Netflix Slam. Un appuntamento al quale, certamente, vorrà arrivare pronto e carico a pallettoni.