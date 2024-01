Tennis, sgancia e poi ritratta: clamorosa autocensura

Tennis, la bomba che ha sganciato nei giorni scorsi ha fatto un gran fragore. Adesso, però, i conti non tornano più.

Qualche ora fa, se ne parlava come se fosse praticamente ufficiale. Perché non si trattava di un’indiscrezione, di una fuga di notizie. A parlare era stato il diretto interessato in persona, ragion per cui non c’era davvero motivo per dubitare delle sue parole. Oppure per prenderle, per eccesso di cautela, con le pinze, come invece avremmo dovuto.

Sembrerebbe proprio, infatti, che il significato che ha attribuito lui alle dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore era completamente diverso da quello che il mondo intero ha inteso. Facciamo, allora, il punto della situazione. Iniziamo col dire che stiamo parlando di Nick Kyrgios, il 28enne di Canberra che non gioca a tennis, come noto, da oltre un anno. Due infortuni consecutivi hanno reso impossibile il suo rientro in campo, che continua a slittare di mese in mese. I tifosi speravano che potesse rientrare in occasione degli Australian Open, ma non ce l’ha fatta. Non era sufficientemente in forma.

Si trova comunque a Melbourne, dietro le quinte dello Slam, perché sta lavorando come presentatore ed opinionista sportivo. Non può fare, però, ciò che gli riesce meglio al mondo, ossia giocare a tennis. Di questo, e di molto altro ancora, ha parlato nei giorni scorsi con un quotidiano australiano, il The Age, rilasciando delle dichiarazioni (che trovi qui) che tutti, per ovvie ragioni, hanno interpretato alla stessa maniera.

Tennis, ci ha già ripensato: slitta il ritiro

“Ho incontrato il mio agente, Stuart Duguid, un paio di giorni fa per parlare del mio futuro – queste le parole di Kyrgios – La realtà è che c’è una parte di me che sa che il mio tempo in questo sport potrebbe essere finito. E mi va bene così. È una conversazione che doveva essere affrontata”.

Eppure, a quanto pare, non intendeva dire quello che tutti abbiamo pensato. Non c’era alcuna allusione, così sembra, ad un suo possibile ritiro. Tant’è che, dopo la pubblicazione dell’intervista, Kyrgios è tornato sui suoi passi. E si è, in un certo senso, autocensurato. In maniera clamorosa, peraltro.

“Attenzione… non mi ritiro – ha scritto sui social – Per favore, non diffondete questa spazzatura. Tornerò e presto illuminerò i campi. Oggi mi sono svegliato e mi sono accorto che circolavano alcuni articoli in cui si diceva che mi sono ritirato e che non giocherò più. Voglio solo chiarire che è una sciocchezza assoluta. Sì, l’ultimo anno è stato duro con gli infortuni, al ginocchio, al polso, ma ho fame come sempre, sono costantemente in riabilitazione, in palestra. Parte del motivo per cui commento e faccio tutte queste cose intorno all’AO è sentire ancora quel fuoco e farne parte. Quindi volevo far sapere a tutti, a tutti i miei fan, che tornerò. Rimanete sintonizzati, ce n’è ancora molta nel serbatoio”. Una notizia che ci rallegra, indubbiamente. Perché il circuito senza Nick, ammettiamolo, non è un granché.