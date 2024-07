Lotto, 4 numeri per il sogno: oltre 200mila euro

Lotto, bastano solamente 4 numeri per il sogno di una vita. Il colpo vale oltre 200mila euro. Ecco i dettagli della vincita straordinaria

La vincita è altissima e, nonostante tutto, è solamente la settima del 2024. Questo per rendere maggiormente l’idea di quello che è in grado di fare il gioco del Lotto. Soldi su soldi, alcune volte pochi, altre volte davvero somme che cambiano la vita di chi riesce a centrare il colpo.

Il colpo fatto in Emilia-Romagna – così come viene riportato da Agimeg.it – è assai distante da quello che è stato piazzato nei giorni scorsi in Toscana e che ha sfondato il muro del milione di euro. Ma oltre 200mila euro, per essere preciso 216.600 euro, sono tantissimi per chi decide di giocare davvero una somma minima. Perché di questo poi si tratta, entrando nel dettaglio: 4 numeri giocati, 4 euro investiti, e una vita totalmente cambiata in un batter d’occhio. Praticamente si è avverato il sogno di tutti quelli che puntano, ogni tanto, qualche euro su questo gioco. Ma andiamo a leggere insieme quello che è successo.

Lotto, ecco i 4 numeri vincenti

Vabbè, buona parte di quello che è successo ve lo abbiamo già detto e spoilerato. Ma è evidente che manchi qualcosa. Mancano i numeri, quello che hanno reso felice un fortunato giocatore di Riccione. Che adesso un bel po’ di soldini li potrà spendere in una terra che in estate è sempre meta di moltissimi turisti.

Per vincere ha deciso di giocare una quaterna sulla ruota di Venezia, puntando, come detto prima, solamente quattro euro complessivi per il colpo secco. Un colpo che è riuscito in una maniera clamorosa e che gli ha permesso di andare a festeggiare in maniera immediata e nello spazio di pochi minuti. Ora, lo sappiamo che volete sapere quali sono stati i numeri vincenti e noi siamo pronti a dirveli: bene, per il colpaccio quelli giocati sono stati 12-30-31-80.