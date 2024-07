Superenalotto, quando vincere porta sfortuna: cronache di un disastro

Superenalotto e lotterie, quando vincere porta sfortuna: non crederai mai a queste storie realmente accadute, resterai a bocca aperta.

Vincere una somma importante di denaro alla Lotteria, ai Gratta e Vinci o al Superenalotto è il sogno di tutti gli italiani, inutile girarci troppo intorno. Il pensiero di diventare improvvisamente ricchi e di potere così realizzare senza sforzi lavorativi e sacrifici tutti i propri desideri è per tutti un sogno, raramente realizzabile.

A dire il vero, la realtà può diventare ben diversa anche quando questo sogno si avvera. Per alcuni vincitori della Lotteria – sono storie realmente accadute -, quella che sembrava una manna dal cielo si è trasformata in una vera e proprio maledizione. Ecco un breve elenco di storie vere di persone che dopo avere vinto somme ingenti di denaro, sono cadute in miseria.

Superenalotto e lotterie, le assurde storie di Michael Carroll, Abraham Shakespeare e William Post

Il primo di questo elenco è Michael Carroll, un netturbino britannico, che ha vinto 11 milioni di euro nel 2002 all’età di 19 anni. La sua vita è cambiata in poco tempo, ma non in meglio nonostante i soldi a palate. Carroll ha infatti speso rapidamente la fortuna incassata alla lotteria acquistando auto di lusso, organizzando feste, consumando droga e spendendo capitali al gioco d’azzardo senza mai vincere di nuovo.

In seguito ad alcuni suoi comportamenti fuori luogo ha anche avuto problemi con la legge. Nel 2010, a meno di dieci anni dalla sua vincita, Carroll ha dichiarato bancarotta ed è tornato a lavorare come netturbino.

Ancora peggio è andata negli Stati Uniti ad Abraham Shakespeare, che ci ha lasciato le penne. Shakespeare nel 2006 ha vinto 30 milioni di dollari ma non avendo esperienza nella gestione di ingenti somme di denaro si è fidato delle persone sbagliate, che si sono approfittate della sua ricchezza. Shakespeare è stato truffato e derubato in modo particolare da una donna di nome Dorice “Dee Dee” Moore, che è stata poi condannata per il suo omicidio nel 2009. Altro che fortuna.

William Post ha vinto 16,2 milioni di dollari alla Pennsylvania Lottery nel 1988. La sua storia è forse il più classico esempio di come una grande vincita possa portare a una serie incredibile di disastri. Post è infatti stato denunciato da una sua ex fidanzata, è stato truffato dal fratello che ha cercato di ucciderlo per ereditare la fortuna, ed è finito con debiti per oltre un milione di dollari. Nel 1993, ha dichiarato bancarotta e ha vissuto il resto della sua vita con una pensione modesta, morendo nel 2006.