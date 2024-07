Chi vince il campionato di Serie A 2024/2025: favorita, quote, sorprese

Chi vince il campionato di Serie A 2024/2025? La favorita numero uno secondo i bookmaker, le quote e le possibili sorprese.

La sessione estiva di calciomercato riserverà ancora molte sorprese, ma è già tempo di pronostici per la stagione 2024/2025 di Serie A, che potrebbe essere più equilibrata dell’ultima dominata in lungo e in largo dall’Inter. Proprio la squadra allenata da Simone Inzaghi campione d’Italia in carica è la favorita numero uno per la vittoria dello Scudetto.

Il largo vantaggio con cui ha terminato la scorsa stagione è il motivo principale. La conferma di tutti i titolarissimi della scorsa stagione e l’aggiunta tra gli altri di due nuovi elementi di qualità come il centrocampista polacco Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi rendono l’Inter anche per la stagione ai nastri di partenza la favorita numero uno. La quota per l’Inter campione d’Italia si trova in media sui bookmaker a quota 1.75.

Subito dietro l’Inter c’è la Juventus, che ha iniziato un nuovo corso dando il benservito a Massimiliano Allegri e scegliendo Thiago Motta – autore del miracolo Bologna in Champions League – come nuovo condottiero. Alcuni bookmaker nell’ultima settimana hanno abbassato la quota per la vittoria della Juventus da 5.00 a 4.00, chissà forse per un eccesso di puntate da parte dei tifosi bianconeri che in Italia sono nettamente i più numorosi.

Vincente Serie A 2024/2025: dietro l’Inter ci sono Juve e Napoli

Gli arrivi per ora di Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram non bastano a motivare questo ottimismo. L’adattamento di Thiago Motta al mondo Juve e la risposta dei calciatori è tutta da valutare e rispetto alla passata stagione ci sarà anche da gestire il doppio impegno con la Champions League.

Dopo la Juventus come terza favorita i bookmaker indicano il Napoli, che ha vinto lo Scudetto nella stagione precedente al trionfo dell’Inter, con Spalletti in panchina. Con l’addio dell’attuale commissario tecnico della nazionale italiana l’incantesimo si è rotto, e la scorsa stagione è stata disastrosa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha così deciso di andare sul sicuro, basta esperimenti a panchina ad Antonio Conte, specialista nella vittoria dei campionati e favorito dalla mancanza di impegni europei.

Il Milan di Paulo Fonseca al momento non convince i bookmaker, attardato a quota 7.00. A seguire a 20.00 l’Atalanta, che nonostante il trionfo in Europa League e il consolidato progetto Gasperini ha poco credito in ottica Scudetto, così come la nuova Roma di De Rossi che però vince quanto meno il derby con la Lazio, più indietro a 35.00.

Una possibile sorpresa del campionato potrebbe essere il Como: pur essendo una neopromossa viene pagato 250,00 meno di tante altre squadre: Parma, Venezia, Verona, Empoli, Lecce, Udinese, Genoa e Cagliari, tutte a 500,00.