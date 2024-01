Superenalotto, nuove estrazioni speciali: tutte le date

Superenalotto, nuove estrazioni speciali: confermato il tutto. Ecco quando si comincia e sono state svelate pure le date

Si riparte. Il 2024 è iniziato con l’estrazione della Lotteria Italia e adesso, messa alle spalle quella che coinvolge anche molti italiani che non sono così abituati a giocare, ci si concentra di nuovo su quei giochi che, settimana dopo settimana, fanno alzare i numeri. Perché un euro per 4 giorni si può sempre rischiare.

Il Superenalotto come sappiamo è quel gioco che permette di sognare in grande e che non guarda proprio in faccia a nessuno. Molto spesso sono quelli che puntano pochissimi euro a vincere. Magari quelli che comprano un biglietto prestampato oppure quelli che decidono di comprare un sistema. Così è successo nel 2023 quando è uscita fuori la vincita più grande, quella da record, in Europa. E così come successo lo scorso anno anche in questo che è iniziato da pochi giorni saranno 4 le estrazioni settimanali. Quindi occhio.

Superenalotto, ecco quando si parte con la quarta estrazione

Messa lo scorso anno, da giugno in poi, per raccogliere dei fondi per le persone alluvionate in Emilia Romagna, la quarta estrazione del venerdì è stata confermata – così come riporta Agipronews – anche per il 2024. Quindi, martedì, giovedì, venerdì e sabato si può scommettere per cercare in qualche modo di cambiare la propria vita. Magari senza esagerare, ovviamente, visto che si può centrare la cifra enorme, come detto, anche investendo un solo euro.

Ma da quando si comincia? Da subito, visto che la prima estrazione special è in programma il prossimo venerdì, quindi il 12 gennaio. Come sappiamo il Superenalotto dà anche la possibilità di giocare in abbonamento, quindi senza avere la paura di dimenticarsi la giocata che poi è quello uno dei problemi principali, la fortuna potrebbe passare e voi non siete riusciti a passare dal vostro rivenditore di fiducia per validare il tagliando. Quindi, se avete degli impegni meglio sfruttare questa possibilità. Altrimenti ricordatevi che si gioca anche il venerdì. Da subito. E la fortuna non aspetta.