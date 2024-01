Venezia-Ternana e Bari-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Venezia-Ternana e Bari-Reggiana sono valide per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Per il Venezia contro il Cosenza è arrivata una sconfitta pesantissima: doppio sorpasso ai danni dei lagunari da parte di Como e Cremonese. E adesso c’è da tenere duro, bisogna avere la forza di rialzarsi per cercare di riprendere il cammino. Non sarà facile contro la Ternana di Breda, anche se in trasferta gli umbri concedono sempre qualcosa.

Nello scorso weekend gli ospiti hanno battuto dopo una sfilza infinita di risultati positivi il Cittadella di Gorini. Tre punti pesantissimi e un’enorme boccata d’ossigeno. Non basta però per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica. La Ternana avrebbe bisogno di un altro risultato utile per cercare di respirare maggiormente. Ma difficilmente succederà.

Viene da quattro risultati utili di fila il Bari di Marino. Che in casa dopo aver sfatato quasi un tabù contro la Ternana, appunto, deve vincere ancora. La Reggiana è in forma (anche per Nesta 4 risultati utili di fila, 8 punti) e da quelle parti si pensa al colpo grosso. Ma è difficile, assai difficile. Il Bari è ampiamente favorito.

Come vedere Venezia-Ternana e Bari-Reggiana in diretta tv e in streaming

Venezia-Ternana e Bari-Reggiana sono in programma sabato 27 gennaio. La prima alle 14:00, la seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Ternana

Il Venezia in casa ha battuto anche le grandi di questo campionato. E la Ternana dovrebbe cadere uguale nonostante la formazione di Breda dovrebbe anche riuscire a trovare la via della rete nel corso dei 90minuti. Ma i tre punti se li prenderanno i lagunari, pronti a riprendere la corsa.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Lella, Tessmann, Busio; Pierini, Pohanphalo, Johnsen.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Mantovani, Sorensen, Lucchesi; Casasola, De Boer, Faticanti, Pyythya, Carboni; Pereiro, Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1