Modena-Parma e SudTirol-Cosenza, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Modena-Parma e SudTirol-Cosenza sono valide per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La straripante vittoria sul campo della Sampdoria della scorsa settimana ha permesso al Parma di Pecchia di allungare sulla terza in classifica. E adesso per il Modena, che viene da due sconfitte di fila, la situazione è assai pericolosa. La squadra di Bianco affronta una corazzata, che si può permettere il lusso di tenere in panchina dei giocatori che in qualunque altra squadra della cadetteria giocherebbero dal primo minuto.

Quella contro la squadra di Pirlo è stata un’autentica prova di forza della capolista del campionato che contro il Modena parte decisamente con tutti i favori del pronostico. I ducali vogliono accelerare, sperando anche in qualche passo falso (difficile) di quelle che sono dietro. Ma il pensiero ovviamente va fatto sulle proprie prestazioni e non sulle altre. Quindi diciamo tranquillamente che la formazione di Pecchia dovrebbe riuscire a prendersi tre punti davvero importanti.

Nello scorso weekend il Cosenza di Caserta è rinato, vincendo in casa contro il Venezia e dimostrando di avere delle qualità importanti per la categoria. Adesso i calabresi fanno visita al SudTirol, capace di prendersi un risultato positivo sul campo del Brescia. Onestamente, vista la prestazione sfornata contro i lagunari, non pensiamo che il Cosenza possa perdere questo match.

Come vedere Modena-Parma e SudTirol-Cosenza in diretta tv e in streaming

Modena-Parma e SudTirol-Cosenza sono in programma sabato 27 gennaio. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Parma e SudTirol-Cosenza

Ci sta eccome il colpo esterno del Parma, in una gara che dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra. Ma il 2, che sarebbe il secondo di fila per la squadra di Pecchia, ci appare proprio scontato.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ponsi, Riccio, Zaro, Corrado; Palumbo, Gerli, Battistella; Tremolada; Gliozzi, Strizzolo.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2