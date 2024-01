Atalanta-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Udinese è una partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’Atalanta è una di quelle quattro squadre che nell’ultimo turno, pur non essendo coinvolte, hanno riposato a causa delle Final Four di Supercoppa Italiana. La Dea avrebbe dovuto affrontare l’Inter ma il match coi nerazzurri è stato rinviato per via degli impegni di Lautaro Martinez e compagni in Arabia Saudita, motivo per cui Gian Piero Gasperini, tecnico bergamasco, ha avuto due settimane per preparare la sfida con l’Udinese.

Gli orobici si erano congedati dal campionato con la goleada rifilata al Frosinone, annichilito 5-0 a Bergamo. Pochi giorni prima, invece, l’Atalanta aveva espugnato San Siro nella sfida di Coppa Italia con il Milan, qualificandosi alle semifinali (incontrerà la Fiorentina) e restando così in corsa su tre fronti. In generale negli ultimi due mesi la squadra di Gasperini sembra essersi messa a correre e le uniche sconfitte sono arrivate nelle trasferte con Torino e Bologna. La Champions League è di nuovo vicina: in questo momento la Dea ha un solo punto in meno della Fiorentina quarta e fa parte di un nutrito gruppo in cui, oltre ai viola, ci sono anche Lazio, Bologna, Roma e Napoli. Contro l’Udinese i nerazzurri inseguono quella che sarebbe la loro quinta vittoria interna di fila, a conferma dell’ottimo rendimento casalingo: al Gewiss Stadium sono passati solo Inter e Napoli. Un punto nelle ultime due partite invece per i friulani: una settimana fa, nella sfida con il Milan che ha fatto rumore per i cori razzisti nei confronti del portiere rossonero Maignan, gli uomini di Gabriele Cioffi sono capitolati per l’ennesima volta nel finale, subendo il gol del 3-2 di Okafor in pieno recupero.

Atalanta-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Pesa l’assenza di Koopmeiners nell’Atalanta, che ne avrà almeno per sette giorni. Davanti spazio a Miranchuk e De Ketelaere, con Scamacca e Muriel pronti a dare il loro contributo dalla panchina. Lookman sempre impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, mentre sono assenti per infortunio Toloi, Palomino e Hateboer.

Dall’altro lato, Cioffi riproporrà il 3-5-1-1 che per poco non strappava un punto contro il Milan. In mezzo sia Lovric che Samardzic, dalla panchina invece scalpita Thauvin.

Come vedere Atalanta-Udinese in diretta tv e in streaming

Atalanta-Udinese, in programma sabato alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

I precedenti dicono che Atalanta e Udinese hanno pareggiato quattro volte negli ultimi cinque confronti e in tre di questi le due squadre sono andate a segno entrambe. Stavolta dovrebbe spuntarla la Dea, che in casa quest’anno non sbaglia quasi mai: nerazzurri favoriti in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Atalanta-Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1