Atalanta-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Frosinone è una partita valida per la ventesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Napoli e Lazio hanno vinto, mentre Fiorentina e Roma hanno frenato, così come il Bologna. Ciò significa che nel primo dei due posticipi della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, l’Atalanta ha davanti a sé una grossa occasione. La Dea, momentaneamente ottava, in caso di vittoria contro il Frosinone volerebbe al quinto posto, a quota 33 punti, gli stessi della Lazio e uno in meno della Viola, due squadre che nel prossimo fine settimana saranno impegnate nella Final Four della Supercoppa Italiana.

Gli orobici puntano a sfruttare l’onda emotiva per la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, raggiunte mercoledì scorso grazie al successo di San Siro contro il Milan (1-2), rimontato da una doppietta di Koopmeiners ed eliminato dalla competizione. Quarto risultato utile di fila per un’Atalanta che nonostante qualche sconfitta di troppo è in piena corsa su tre fronti (campionato, Coppa Italia ed Europa League). Non è piacevole invece la situazione in cui versano i ciociari di Eusebio Di Francesco, reduci da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. I giallazzurri, una delle più piacevoli sorprese del girone d’andata, devono ricominciare a guardarsi le spalle: la classifica, dopo le vittorie di Cagliari e Verona, è diventata cortissima e di conseguenza il divario dal terzultimo posto si è ridotto a soli due punti. Non sono ammesse altre distrazioni, insomma, con Di Francesco chiamato a sistemare una difesa che ha incassato 10 gol nelle ultime tre partite, compreso il 4-0 con la Juventus che ha spento il sogno dei laziali di avanzare in coppa.

Atalanta-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini in attacco deve rinunciare a Lookman, impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa ma mancheranno all’appello anche Hateboer, Palomino, Toloi e il lungodegente Touré. Davanti potrebbe rivedersi la coppia Scamacca–De Ketelaere, ma scalpita per una maglia pure Miranchuk, tra i migliori in campo contro il Milan.

Nel Frosinone saranno assenti Monterisi e Cuni, il primo alle prese con un problema alla caviglia e il secondo con l’influenza. Dietro Di Francesco tornerà alla difesa a tre, composta dal nuovo acquisto Bonifazi e da Okoli e Romagnoli. Davanti Soulé e Horroui supporteranno l’ex Bari Cheddira.

Come vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Frosinone è in programma lunedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Atalanta e Frosinone anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La prima vittoria del Frosinone in questo campionato arrivò proprio contro l’Atalanta a fine agosto, ovviamente tra le mura amiche. Ovviamente perché il rendimento in trasferta dei ciociari è estremamente deludente: nessuno ha raccolto meno punti dei giallazzurri lontano dal proprio pubblico, a malapena due. La squadra di Di Francesco, che nelle ultime uscite ha faticato a mantenere la porta inviolata, non si snaturerà neppure a Bergamo ma contro un’Atalanta in ascesa e galvanizzata dal successo sul Milan in Coppa Italia servirà una vera e propria impresa per evitare la sconfitta. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono dunque favoriti in un match che dovrebbe riservare almeno tre reti totali.

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Miranchuk.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Harroui; Cheddira.

Il Frosinone riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1