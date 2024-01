Gratta e vinci, trasporto eccezionale: incredibile coincidenza

Gratta e vinci, parlare di coincidenza sarebbe estremamente riduttivo. Sembra quasi che lo abbiano fatto di proposito: è incredibile.

Lavorano lungo la stessa tratta da diversi anni. In quella zona, piuttosto vasta, che i residenti della zona conoscono come The triangle (triangolo). Un’area metropolitana, sostanzialmente, che si sviluppa ai piedi dell’altopiano del Piedmont, nello Stato americano della Carolina del Nord.

Oltre a fare lo stesso lavoro e a condividere una tratta comune, i due protagonisti di questa storia sono andati incontro, incredibilmente, allo stesso destino. A distanza di poche ore l’uno dall’altro, come se non bastasse. Ma veniamo a noi. Iniziamo col dire che Williams Robert di Morrisville e Michael Morgan di Benson sono due autotrasportatori: non lavorano per la stessa ditta, ma fanno su e giù, come detto, lungo la cosiddetta Triangle area, nello Stato che ha dato loro i natali.

Il primo, nei giorni scorsi, di ritorno da lavoro, si è fermato lungo Davis Drive, nella città in cui abita, per prendere un caffè al Circle K. Già che c’era, senza averlo premeditato, ha deciso di comprare un Gratta e vinci della serie Spectacular e ha scoperto che sotto quella patina argentata si nascondeva il più bello dei regali: un premio del valore di 1 milione di dollari. “Sono un camionista – ha rivelato ai funzionari della Lotteria, quando si è recato al quartier generale di Raleigh per riscuotere la sua vincita – quindi probabilmente investirò i soldi nell’acquisto di più camion per la mia attività”.

Gratta e vinci, stesso lavoro e stesso destino

Ben diversa, invece, è la storia di Michael Morgan, che ha reagito in maniera opposta all’incredibile scoperta. Quel giorno, si era recato a Dunn, in North Ellis Avenue, e aveva acquistato due Gratta e vinci da 10 dollari della serie Multiplier Mania.

Aveva fatto rientro a casa e li aveva consegnati alla moglie, appassionata di grattini, poco prima di cena. Anche la coppia, come l’autotrasportatore di Morrisville, ha trovato in uno dei due biglietti 1 milione di dollari. Se lo sono girati e rigirati più volte tra le mani, come se non riuscissero a realizzare cosa stesse realmente accadendo. Fino a che non hanno preso atto che la fortuna li aveva baciati, dopo tanti tentativi a vuoto, per davvero.

“Ho perso l’appetito in quel momento. Non sono più riuscito a mangiare”, ha raccontato Michael, che come il suo collega ha già riscosso la vincita. E anche lui, guarda caso, spenderà una parte del denaro vinto al Gratta e vinci per ampliare il suo parco camion e per poter lavorare, da questo momento in poi, su un mezzo più sicuro e performante.