Australian Open, tabellone maschile: notizie e pronostici martedì 16 gennaio

Due gli italiani in campo nella giornata che manda in archivio il primo turno degli Australian Open 2024. L’obiettivo, manco a dirlo, è quello di fare en plein, con gli azzurri Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri che sognano di emulare i connazionali Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, tutti e quattro già qualificati al secondo turno.

Non è stato baciato dalla dea bendata il torinese, che all’esordio dovrà fronteggiare l’inglese Dan Evans, numero 38 al mondo e con un grande bagaglio di esperienza tra le mani. Normale che quella tra lui e Sonego diventi una delle sfide più appassionati e potenzialmente equilibrate di questo primo turno. Evans è discontinuo come l’azzurro ma se in giornata diventa una bella gatta da pelare: diamo comunque fiducia a Sonego, che nei due precedenti – l’ultimo andato in scena lo scorso marzo a Miami – ha sempre avuto la meglio sul britannico, peraltro reduce da un infortunio. Va a caccia dell’impresa invece Zeppieri, impegnato contro un altro tennista navigato come Dusan Lajovic. Il serbo non è più quello di qualche anno fa, anche se lo scorso agosto a Cincinnati fu capace di prendersi lo scalpo di Sinner, fresco di trionfo a Toronto. Per Zeppieri si tratta dell’esordio nel main draw di Melbourne, dopo aver superato le qualificazioni. Il romano non parte favorito ma potrebbe riuscire a strappare almeno un set al nativo di Belgrado.

Tutto facile per Rune?

Non dovrebbe riservare sorprese la sfida tra il numero 8 al mondo Holger Rune, apparso in ripresa nelle ultime settimane, nonostante la sconfitta nel torneo di Brisbane contro Dimitrov: il giapponese Yoshihito Nishioka verosimilmente si arrenderà in soli tre set.

Dopo il trionfo di sette giorni fa Grigor Dimitrov si candida ad un ruolo da outsider in questo Australian Open. L’esperto tennista bulgaro, tuttavia, non ha mai brillato in quanto a continuità: è favorito contro Marton Fucsovics, ma il solido ungherese non gli srotolerà davanti il famigerato tappeto rosso. Match tutt’altro che scontato quello tra l’austriaco Sebastian Ofner e Thanasi Kokkinakis, uno degli idoli del pubblico di casa. L’australiano non è in un gran momento – viene da tre sconfitte di fila – ma l’aria di Melbourne (dove due anni fa trionfò nel doppio con il suo amico Kyrgios) potrebbe fargli bene. Previsto equilibrio nella sfida angloamericana tra Marcos Giron e Jack Draper, mentre il russo Roman Safiullin, cresciuto molto nell’ultimo periodo, dovrebbe spuntarla sull’olandese Griekspoor. La sorpresa della notte potrebbe essere l’affermazione del cinese Shang sull’americano McDonald, in affanno da qualche mese a questa parte.

Australian Open, i possibili vincenti

Safiullin in Safiullin-Griekspoor

Rune in Rune-Nishioka (in 3 set)

Shang in McDonald-Shang

Sonego in Evans-Sonego

Kokkinakis in Ofner-Kokkinakis

US Open, i match da almeno quattro set

Lajovic-Zeppieri

Dimitrov-Fucsovics

Giron-Draper

Evans-Sonego