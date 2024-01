Australian Open, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 16 gennaio

Australian Open, nella notte in campo tre azzurre: una montagna da scalare per Camila Giorgi, impegnata contro la Azarenka.

Elisabetta Cocciaretto, numero 66 del ranking Wta, è la prima azzurra a scendere in campo nel terzo giorno dell’Australian Open 2024. La tennista marchigiana conta di riscattare subito l’assurda sconfitta rimediata la scorsa settimana ad Hobart in tre set contro la kazaka Putintseva dopo aver avuto numerose occasioni per chiudere il match e soprattutto dilapidato un vantaggio abissale. A Melbourne la attende un primo turno sulla carta alla portata con la svizzera Lulu Sun, arrivata dalle qualificazioni.

L’altra italiana protagonista nel day 3 è Martina Trevisan, anche lei opposta ad una qualificata, la messicana Zarazua. Un’avversaria tutto sommato alla portata della fiorentina, oggi numero 59 al mondo, a patto che riesca a tenere basso il numero dei gratuiti. Sul cemento, infatti, la Trevisan è più fallosa e meno a suo agio rispetto alla terra battuta, il suo habitat naturale: non è da escludere che conceda almeno un set alla rampante messicana. Ha davanti una vera e propria montagna da scalare invece Camila Giorgi, che se la vedrà con l’esperta bielorussa Victoria Azarenka. L’azzurra, lo sappiamo, se in giornata è capace di tutto ma la nativa di Minsk è apparsa in buona forma qui in Australia – è arrivata in semifinale a Brisbane, arrendendosi alla connazionale Sabalenka – e parte favorita. La Azarenka è in vantaggio anche nei precedenti con l’italiana (3-1).

Riecco la Kerber

Nella notte i riflettori saranno puntati anche sulla tedesca Angelique Kerber, quattro volte campionessa Slam, di ritorno nel circuito dopo la seconda maternità.

La Kerber debutterà a Melbourne senza aver giocato alcun torneo di preparazione: tante le incognite sul suo stato di forma e l’americana Collins, pur in fase calante, è pronta ad approfittarne. Si preannuncia equilibrata la sfida tra la belga Minnen la danese Tauson: la scandinava ha la stoffa per arrivare lontano ma in questo momento sembra averne di più la tennista di Turnhout, leggermente favorita. Tutt’altro che scontato anche il match tra Sloane Stephens e Olivia Gadecki (nel main draw grazie ad una wild card): per la campionessa dello US Open ’17, lontana dai tempi migliori, non sarà una passeggiata. Venderà cara la pelle pure la padrona di casa Ajla Tomljanovic, impegnata contro la croata Martic. Chiudiamo, infine, con la sfida che attende Emma Raducanu, rientrata nel circuito dopo un’assenza di 9 mesi: con la Rogers la britannica non dovrebbe fallire.