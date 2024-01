Lotteria Italia, ora è UFFICIALE: conto alla rovescia

Lotteria Italia, adesso è pure ufficiale: dopo l’estrazione dello scorso 6 gennaio inizia davvero il conto alla rovescia. State attenti a questo

Ufficiale, adesso non ci sono più dubbi. Anche se non ce n’erano onestamente nemmeno prima ma adesso non si torna più indietro. In Gazzetta Ufficiale infatti è stato pubblicato il bollettino dei biglietti vincenti della Lotteria Italia dopo l’estrazione dello scorso 6 gennaio. Tutto confermato: il premio premio, quello da 5 milioni di euro, è stato venduto a Milano.

Sono stati 15 i premi invece di seconda categoria vincenti, quelli che mettono in palio una bella cifra, enorme oseremmo dire, visto che parliamo della bellezza di 100mila euro. A differenza di quanto succede poi con i Gratta e Vinci, dove al rivenditore non viene dato nulla dallo Stato, in questo caso chi ha venduto il tagliando vincente ha diritto ad una ricompensa: ben 4mila euro andranno direttamente nelle casse del bar milanese che ha staccato il primo premio. Tremila al secondo, duemila e cinquecento al terzo, duemila al quarto e mille e cinquecento al quindi. Entrate anche per chi ha venduto i tagliandi di minore entità: 800euro a chi ha venduto quelli che hanno regalato centomila euro, 500euro a quelli che invece hanno staccato quelli da 20mila euro.

Lotteria Italia, scatta il conto alla rovescia

Adesso scatta il vero e proprio conto alla rovescia. Da adesso in poi infatti chi possiede un biglietto vincente ha tempo 180 giorni, quindi sei mesi, per richiedere il premio corrispondente.

“I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. – viale del Campo Boario 56/d 00154 Roma – o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi a mezzo raccomandata A/R indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell’istituto di credito Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando apposita ricevuta”. Joi in ogni caso andremmo “quasi” sul sicuro con un viaggetto direttamente nella capitale.