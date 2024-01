Pescara-Perugia, Serie C: diretta tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Pescara-Perugia è una partita valida per la ventunesima giornata del girone B di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: pronostici e streaming gratis.

Nel girone B di Serie C in questo momento la battaglia per il primo posto – e dunque per la promozione diretta – è tra il Cesena e la sorprendente Torres. Pescara e Perugia, due delle le grandi favorite della vigilia, ne sono escluse: il divario nei confronti dei romagnoli, primi da soli a quota 50 punti, è già di quelli importanti.

Rispettivamente quinti e sesti in classifica, abruzzesi e umbri, divisi da un solo punto, sono a -17 e a -18 dal Cesena. Un vero e proprio fallimento, viste le premesse, che li costringe a lottare quantomeno per un posto privilegiato nei playoff. La squadra di Zdenek Zeman non riesce più a vincere dallo scorso 9 dicembre e nelle ultime quattro partite, compresa quella di Coppa Italia Serie C con il Catania, ha rimediato solamente due sconfitte e due pareggi. Una settimana fa il Pescara si è dovuto arrendere 4-3 alla Juventus Next Gen al termine di un match che non ha lesinato emozioni e che ha visto i biancazzurri chiudere in dieci per via dell’espulsione di Mesik.

Il Perugia invece è riuscito a riscattare la doppia sconfitta con Arezzo e Cesena travolgendo 3-0 la Lucchese al “Curi” e tornando al successo dopo oltre un mese.

Una boccata d’ossigeno per gli uomini guidati da Alessandro Formisano, tecnico promosso dalla Primavera dopo l’esonero di Francesco Baldini. L’allenatore degli umbri contro il Pescara non avrà Ricci, infortunato, e potrebbe passare alla difesa a tre. Davanti toccherà a Sylla e Seghetti. Zeman invece ritrova Brosco e Accornero ma allo stesso tempo deve rinunciare allo squalificato Mesik. In dubbio anche la presenza di Aloi, non al meglio.

Come vedere Pescara-Perugia in diretta tv e in streaming La sfida tra Pescara e Perugia, in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile assistere a Pescara-Perugia anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Il pronostico

Gara interessante tra due deluse di questo girone B. Probabile un match equilibrato come quello dell’andata, terminato 1-1. Il Pescara in questo momento non dà garanzie, soprattutto in difesa: quasi certamente il Perugia dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete in una sfida in cui i gol non mancheranno.

Le probabili formazioni di Pescara-Perugia

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano.

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Vulikic, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Seghetti, Sylla.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2