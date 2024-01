Algeria-Angola, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Algeria-Angola è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 21:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Per l’Algeria è la sesta partecipazione consecutiva ad una fase finale della Coppa d’Africa. Le Volpi del Deserto, che hanno trionfato nella penultima edizione (2019), devono innanzitutto riscattare la deludente spedizione di due anni fa in Camerun, quando da campionesse in carica furono clamorosamente eliminate già dopo la fase a gironi, arrivando persino dietro a selezioni come Guinea Equatoriale e Sierra Leone.

L’obiettivo di Mahrez e compagni è dimostrare che il fiasco camerunese fu solo un’incidente di percorso, nonostante abbiamo mancato la qualificazione anche agli ultimi campionati del mondo organizzati dal Qatar. L’Algeria arriva in Costa d’Avorio sulle ali dell’entusiasmo, non conoscendo sconfitta da ben 13 partite consecutive: l’ultimo k.o. risale allo scorso febbraio. Il girone in cui sono capitati gli uomini guidati dal commissario tecnico Djamel Belmadi peraltro è sulla carta uno dei meno insidiosi, con le uniche insidie che sono rappresentate dal Burkina Faso e dall’Angola. Per superarlo sarà molto probabilmente determinate l’esperienza di giocatori come Slimani, Feghouli e lo stesso Mahrez, in estate passato dal Manchester City all’Al-Ahli, in Arabia Saudita. A centrocampo c’è anche il milanista Bennacer, rientrato da poco da un lungo infortunio.

Nell’Angola la stella è Luvumbo

Vuole ritagliarsi uno spazio importante anche l’Angola, che torna a disputare la fase finale di una Coppa d’Africa dopo aver saltato l’ultima edizione.

Le Palancas Negras, guidate dal portoghese Pedro Goncalves, sono reduci da ben quattro pareggi consecutivi, tra amichevoli e gare di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per rintracciare l’ultimo successo però bisogna risalire allo scorso luglio. Superare il turno in un girone non impossibile come questo gli consentirebbe di tornare a giocare la fase ad eliminazione diretta per la prima volta dal 2010. In attacco la stella è il cagliaritano Luvumbo, che si sta mettendo in mostra anche in Serie A dopo aver fatto molto bene nella serie cadetta. Ha invece detto no alla convocazione Nzola, attaccante della Fiorentina.

Come vedere Algeria-Angola in diretta tv e in streaming

Algeria-Angola, in programma lunedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

L’Algeria, a differenza di quanto accadde due anni fa, vuole partire con il piede giusto ed è assai probabile che debutti nella Coppa d’Africa ’23 con una vittoria, facendo valere la maggiore esperienza. Non è da escludere che le Volpi del Deserto riescano a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Algeria-Angola

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Bensebaini, Mandi, Ait-Nouri; Feghouli, Bentaleb, Bennacer; Chaibi, Mahrez, Slimani.

ANGOLA (4-3-3): Adilson; Carneiro, Buatu-Mananga, Gaspar, Augusto; Keliano, Cafumana, Ribeiro; Luvumbo, Milson, Dala.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0