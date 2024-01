I pronostici del weekend (27-28 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1, mentre la Premier League lascia spazio alla FA Cup.

La Serie A dopo la parentesi della Supercoppa Italiana torna al completo in questo weekend con dieci partite spalmate dal venerdì al lunedì.

Tra le big favorite per la vittoria del campionato italiano è inevitabile inserire la Juventus, in un ottimo periodo di forma grazie all’esplosione in zona gol di Dusan Vlahovic: contro l’Empoli i tre punti sono assolutamente alla portata.

In giro per l’Europa tre punti in arrivo per Real Madrid, Borussia Dortmund, PSG e Feyenoord rispettivamente contro Las Palmas, Bochum, Brest e Feyenoord.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, Barcellona-Villarreal di Liga, PSV Eindhoven-Almere City di Eredivisie, Fiorentina-Inter di Serie A ed Heracles-Ajax di Eredivisie.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Werder Brema-Friburgo e Stoccarda-Lipsia di Bundesliga, Marsiglia-Monaco di Ligue 1, Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone di Serie A.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Barcellona-Villarreal, Liga, sabato 18:30

• Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, sabato 18:30

• PSV Eindhoven-Almere City, Eredivisie, sabato 18:45

• Fiorentina-Inter, Serie A, domenica 20:45

• Heracles Almelo-Ajax, Eredivisie, sabato 21:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Real Madrid (in Las Palmas-Real Madrid, Liga, sabato 16:15)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Bochum 1848, Bundesliga, sabato 17:30)

• Juventus (in Juventus-Empoli, Serie A, sabato 18:00)

• Feyenoord (in Feyenoord-Twente, Eredivisie, domenica 14:30)

• PSG (in PSG-Brest, Ligue 1, domenica 20:45)

Partite da almeno un gol per squadra

• Werder Brema-Friburgo, Bundesliga, sabato 15:30

• Stoccarda-Lipsia, Liga, sabato 15:30

• Marsiglia-Monaco, Ligue 1, sabato 21:00

• Monza-Sassuolo, Serie A, domenica 15:00

• Verona-Frosinone, Serie A, domenica 15:00