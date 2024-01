FeralpiSalò-Lecco e Pisa-Spezia, Serie B: tv, formazioni, pronostici

FeralpiSalò-Lecco e Pisa-Spezia sono valide per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il sogno è l’aggancio per la FeralpiSalò, che potrebbe prendere proprio il Lecco in quello che è un vero e proprio scontro salvezza. La classifica della Serie B, dietro, è assai corta e tutto realmente può succedere. E sappiamo benissimo come sfide di questo genere mettano in palio dei punti pesantissimi, che valgono doppio, e che anche mentalmente possono stravolgere la stagione.

Sta meglio la FeralpiSalò di Zaffaroni in questo momento, a differenza di un Lecco che nelle ultime cinque ne ha perse tre e che viene, inoltre, da due sconfitte di fila. I padroni di casa invece hanno distrutto il quotato Catanzaro, dimostrando ancora di credere, eccome, alla salvezza. Un’altra vittoria potrebbe essere determinante per il futuro della stagione.

Non ha possibilità lo Spezia: deve cercare di vincere a Pisa in tutti i modi per non rimanere in fondo alla classifica. La squadra di D’Angelo ha una rosa che non merita sicuramente l’ultimo posto, ma il Pisa sta bene e viene da una bella vittoria esterna. Nonostante questo, però, crediamo che gli ospiti possano uscire dal campo con un risultato positivo. Anche il mercato ha regalato qualche innesto e quindi forse ci potrebbe essere un poco di fiducia.

Come vedere FeralpiSalò-Lecco e Pisa-Spezia in diretta tv e in streaming

FeralpiSalò-Lecco e Pisa-Spezia sono in programma sabato 27 gennaio. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di FeralpiSalò-Lecco

Sarà una gara tattica, e anche molto. La posta in palio è troppo alta per non pensare anche a non prenderle. Ma la FeralpiSalò come spiegato prima sta bene. Più del Lecco. Quindi una vittoria dei padroni di casa ci potrebbe davvero stare.

Le probabili formazioni

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Butic, Compagnon.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjiak, Battistini, Caporale; Ionita, Crociata, Sersanti; Di Stefano, Novakovich, Buso.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0