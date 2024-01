Namibia-Mali, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Namibia-Mali è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Per la Namibia, qualunque dovesse essere l’esito della spedizione in Costa d’Avorio, questa Coppa d’Africa ha già un significato particolare. I Brave Warriors, infatti, non erano mai riusciti a vincere una partita della fase finale nelle edizioni a cui avevano partecipato: il tabù è stato sfatato nella gara d’esordio grazie allo storico successo ai danni della Tunisia, capitolata a due minuti dalla fine (1-0).

Gli uomini di Collin Benjamin, tuttavia, sono immediatamente tornati sulla terra: risveglio tutt’altro che morbido nella partita con i “cugini” sudafricani, che non hanno avuto alcuna pietà, travolgendo la Namibia 4-0. Nonostante la pesantissima sconfitta nella seconda giornata con i Bafana Bafana però i Brave Warriors possono ancora staccare il pass per gli ottavi di finale: lo dice la classifica del gruppo E, che al momento li vede terzi appaiati proprio al Sudafrica a quota 3 punti, uno in meno del Mali capolista. L’obiettivo della Namibia, a questo punto, è tentare di evitare quantomeno la sconfitta con le Aquile, per poi sperare nel ripescaggio in quanto migliore terza (con 4 punti sarebbe praticamente fatta).

Il Mali vuole il primo posto

Il problema è che la selezione Eric Chelle difficilmente sarà in vena di regali, considerando che primo posto e qualificazione sono ancora tutti da conquistare.

Il Mali finora è riuscito a non deludere le attese, confermando il suo status di potenziale outsider della manifestazione continentale. All’esordio le Aquile hanno battuto senza problemi il Sudafrica (2-0), per poi accontentarsi di un pareggio (1-1) con una Tunisia ferita dalla bruciante sconfitta con la Namibia. Mali che non perde dallo scorso marzo: sono nove i risultati positivi ottenuti negli ultimi 10 mesi da Traoré e compagni.

Come vedere Namibia-Mali in diretta tv e in streaming

Namibia-Mali, in programma mercoledì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

L’orgogliosa Namibia contro il Sudafrica non è riuscita a confermare quanto di buono aveva fatto vedere all’esordio con la Tunisia e adesso si giocherà il tutto per tutto nella gara sulla carta più complicata. Il divario tra le due selezioni è ampio e molto dipenderà da come il Mali approccerà la partita ma la vittoria delle Aquile non sembra essere in discussione: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Namibia-Mali

NAMIBIA (4-1-4-1): Kazapua; Nyambe, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Petrus; Muzeu, Katua, Tjiueza, Hotto; Shalulile.

MALI (4-3-1-2): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3